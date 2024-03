Alejandra Rubio grita a los cuatro vientos su amor por Carlo Constanzia: "Feliz, feliz, feliz"

A pesar de que apenas se han separado desde que salió a la luz su historia de amor, Alejandra Rubio ha dejado 'solo' durante unas horas este sábado a Carlo Constanzia para despedirse de su tía Carmen Borrego y su gran amigo Kike Calleja antes de su marcha a 'Supervivientes' Y es que aunque su relación se ha afianzado a pasos agigantados y cada vez pasa más tiempo en la casa del hijo de Mar Flores, todavía es pronto para presentarlo 'oficialmente' a su círculo más íntimo, como ha dejado claro asistiendo sola a una fiesta de despedida en la que también vimos a su madre, Terelu Campos. Horas antes, Alejandra había estallado en el plató de 'Fiesta' después de que su ex Iván, con el que sigue negando que haya tenido una relación propiamente dicho -aunque reconoce que han salido alguna que otra vez- haya vuelto a hablar sobre ella en televisión y a acusarla de 'compaginarle' con Carlo Constanzia. "No voy a comentar nada más de eso, todo lo que tenía que decir ya lo he dicho y ya sabéis que no hablo de mi vida privada. Intento estar tranquila" ha confesado, evitando confirmar si cree que lo único que quiere este chico es "subirse al carro". Aunque no desvela qué consejos le ha dado Terelu en este momento tan convulso de su vida en el que está en el ojo del huracán mediático, la nieta de Teresa Campos sí asegura que cuenta con su apoyo incondicional, desmintiendo así que esté disgustada con ella por su relación con Carlo: "Mi madre está a mi lado como siempre, no te puedo decir otra cosa". Muy discreta en lo que a su historia de amor se refiere, Alejandra no puede evitar sonreír cuando escucha que su novio es "un pibón" que está "como un tren" y, como confiesa ilusionada "todo está muy bien". "Feliz, feliz, feliz, todo fenomenal" ha repetido hasta en tres ocasiones, confirmando que lo suyo con Carlo va viento en popa a toda vela. Hablando de noviazgos, a todos nos ha sorprendido que la nueva novia de Edmundo Arrocet tenga 28 años, 46 menos que el ex de su abuela. Una diferencia de edad que a la hija de Terelu le parece "fenomenal". ¡Dale al play y no te lo pierdas!