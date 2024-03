Yolanda Díaz no ve razonable que los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada: "Es una locura"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado este lunes que no le parece razonable que en España los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, pues en el resto de Europa cierran más pronto. "Es una locura", ha denunciado Díaz durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, donde entre otros asuntos ha hablado de la reducción de la jornada laboral que el Gobierno quiere impulsar en la legislatura. Una reducción de jornada que, a su juicio, puede "vertebrar" la sociedad española, pero para ello tiene que ir acompasada con la racionalización de los tiempos en la sociedad, ya que considera que no son razonables los horarios de algunos establecimientos hosteleros ni tampoco que se convoquen reuniones a las ocho de la tarde. "No es razonable", ha aseverado Díaz. La ministra ha señalado que su departamento está trabajando con un grupo de 60 personas en el asunto de la racionalización del tiempo. De hecho, la titular de Trabajo trató este tema hace diez días en una reunión con las patronales del sector turístico y remarcó las diferencias horarias que hay con el resto de Europa.