Víctimas de abusos protestan frente a la Conferencia Episcopal y Omella asegura que seguirán "trabajando por ellas"

Una docena de personas convocadas por asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia se han manifestado este lunes frente a la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo de la celebración de la 124ª Asamblea Plenaria de Primavera en la que será elegido el nuevo presidente de la institución eclesiástica. "Las recodamos siempre, hoy era un discurso distinto, pero tantas veces como las hemos recordado y seguimos recordando. Hemos hecho los protocolos, esto nos va a ayudar muchísimo a seguir trabajando por ellas", ha señalado en declaraciones a los medios el presidente saliente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, en referencia a las víctimas que, no obstante, no ha mencionado en su intervención en la inauguración de la Asamblea. Por su parte, Juan Cuatrecasas, miembro fundador y portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que han acudido a la sede de la Conferencia Episcopal Española a reinvindicar los derechos que, a su juicio, "se le siguen negando a las víctimas". "Más allá de palabras, no vemos hechos concretos. Pedimos que la Conferencia Episcopal implemente medidas concretas, que incluya a las víctimas en las tomas de decisión", ha sentenciado Cuatrecasas. Las víctimas, según ha detallado, piden que se implemente, con la colaboración de la Iglesia y del Estado, terapias gratuitas de atención a las víctimas, ya que "hay muchas que no pueden sufragarse ese gasto". Reclaman también que "se luche" a nivel de la Iglesia y del Estado contra la exclusión laboral, estudiantil, social de estas víctimas de pederastia en el ámbito eclesiástico. "Me parece fundamental que la Iglesia proteja a sus víctimas. Hay muchas víctimas que han denunciado, que incluso mediando sentencias condenatorias en firme siguen recibiendo insultos, negaciones y amenazas por parte del pederasta y de su entorno", ha denunciado el portavoz de la asociación. Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fue muy claro" en la tribuna del Congreso de los Diputados en cuanto a crear un fondo de compensación. "Pero la Iglesia vemos que no colabora, la Iglesia incluso está haciendo trampas, por eso lo vamos a reivindicar y protestar", ha criticado. "Creemos que la Iglesia no puede seguir actuando así, la Iglesia tiene que hacer una política de tolerancia cero, tal como ordena el Papa Francisco, tiene que abrir ventanas, sacudir alfombras, porque lo que está escondiendo son los daños que un adulto con sotana y alzacuellos causó a niñas y niños en pleno proceso de forja de sus personalidades. No puede haber cosas más graves que esto", ha concluido Cuatrecasas, que ha avanzado que seguirán con sus protestas durante toda la semana y espera que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española "sea empática" con los casos de abusos.