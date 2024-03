Una jueza colombiana concede la libertad condicional al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso

La jueza de Ejecución de Sentencias de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Luz Amparo Zamora, ha concedido este lunes el beneficio de libertad a prueba durante cuatro años al antiguo comandante paramilitar Salvatore Mancuso, al constatar que ha cumplido con sus obligaciones en materia de verdad y reparación a las víctimas. Zamora incluye en su decisión no poder transitar libremente por varios departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre y municipios de Urabá, en los que desarrolló su actividad criminal como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sí podrá entrar en estos territorios en el marco de su labor futura como gestor de paz, pero con autorización judicial previa, informa la emisora colombiana Caracol Radio. Tampoco podrá salir del país sin autorización del despacho. La decisión no supone la excarcelación de Mancuso, ya que está relacionada exclusivamente con las sentencias que pesan sobre el excomandante paramilitar. Sin embargo, Mancuso queda a las puertas de la libertad puesto que sólo le resta que se decida si se sustituyen todas las medidas de aseguramiento que tiene en su contra en las Salas de Justicia y Paz de Barranquilla (audiencia programada para el 6 marzo) y Bogotá (audiencia fijada para el 15 de marzo) si se le sustituyen ). Solo en Barranquilla son las 33 medidas de aseguramiento dictadas. Zamora ha argumentado además que Mancuso no ha incurrido en ningún incumplimiento en materia de ocultamiento de bienes y ha cumplido con los requisitos establecidos, lo que no es óbice para que participe en actividades de perdón. El dictamen incluye además medidas de seguridad por el riesgo que corre al haber declarado e incriminado a otros dirigentes del grupo paramilitar.