Un buque propiedad de una empresa de Israel sufre daños tras un ataque de los hutíes al sur de Yemen

Un buque de bandera liberiana y propiedad de una empresa de Israel ha sufrido daños este lunes a causa de un ataque con misiles cuando navegaba al sureste de la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, en medio de los ataques de los rebeldes hutíes contra la navegación en la zona en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), una agencia de la Armada británica, ha confirmado en un breve comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X un "incidente" a unas 91 millas náuticas (unos 168 kilómetros) de Adén, antes de recalcar que "las autoridades están investigando". Por su parte, la empresa de seguridad británica Ambrey ha detallado que "un buque con bandera de Liberia y afiliado a Israel ha sido atacado a unas 88 millas náuticas (cerca de 163 kilómetros) al sureste de Adén". "El buque ha sido alcanzado y ha emitido una señal de alarma", ha señalado en un comunicado. "Aún no se ha confirmado si el buque ha recibido un impacto directo o si ha sufrido daños por explosiones cercanas", ha subrayado, al tiempo que ha especificado que el buque, cuyo nombre no ha trascendido, es operado por la compañía israelí ZIM Integrated Shipping Services. "Podría ser que su afiliación esté caducada, ya que no aparece registrado en otras fuentes públicas", ha dicho. Ambrey ha destacado además que el barco cubría la ruta entre Singapur y Yibuti y ha agregado que "siguió transmitiendo su señal del Sistema de Identificación Automática (AIS) tras el incidente", sin que por ahora haya más detalles. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han amenazado con atacar los buques estadounidenses y británicos que se encuentran en la zona en respuesta a los bombardeos de las últimas semanas contra Yemen, que, según Washington y Londres, buscan impedir las operaciones de los rebeldes y garantizar la libertad de navegación en la región.