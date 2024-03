UGT reclama por el 8M políticas de empleo "que impulsen la incorporación de la mujer en el trabajo"

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha reclamado este lunes políticas de empleo "que impulsen la incorporación de la mujer en el trabajo en condiciones dignas y de calidad, con contratos a tiempo completo y de duración indefinida y en las mismas condiciones que los hombres, con el fin de alcanzar la igualdad efectiva y real en el mundo laboral". Así, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el sindicato ha reiterado su "compromiso, trabajo, y esfuerzo" para "lograr que la igualdad entre mujeres y hombres se convierta en una realidad y alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y solidaria". A su juicio, el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un "objetivo prioritario" y un "principio irrenunciable" para la democracia. Además, ha expuesto que la igualdad, "además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia, constituye una necesidad social y de nuestra economía". "Es imprescindible para que las empresas en España sean competitivas. Un modelo de competitividad basado en la calidad de los productos y los servicios no es posible sin igualdad real entre mujeres y hombres en los centros de trabajo. Con la lucha de todos y todas debe ser una realidad lo antes posible", ha afirmado. En esta misma línea, UGT también ha indicado la necesidad de "aumentar la inversión para conseguir servicios públicos de calidad, gratuitos y accesibles para el cuidado de menores, personas mayores o dependientes; reducir la jornada de trabajo para favorecer la conciliación y corresponsabilidad; proteger a las empleadas de hogar, más aún con la entrada en vigor en España del Convenio 189 de la OIT el pasado 29 de febrero; reforzar el principio de igual retribución por trabajos de igual valor, que aún no se cumple en muchas empresas; o combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, con protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo", entre otras cuestiones. "AÚN QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER" En todo caso, ha recalcado que las políticas de igualdad puestas en marcha durante los últimos años, al igual que medidas como la reforma laboral o el aumento del SMI, fruto del Diálogo Social, "están contribuyendo a luchar contra la desigualdad de género en el trabajo" en España. "En 2023 mejoran algunos de los indicadores de las brechas de género en el empleo, pero aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real y efectiva", ha destacado. Además, ha recordado que la brecha de género en el empleo se sitúa casi en el 10%; la tasa de actividad de las mujeres en 2023 ha sido del 54,43%, frente al 63,80% de los hombres (en 10 años solo ha aumentado un 0,49%); las mujeres sufren más el empleo a tiempo parcial, con un 73,58%, los contratos fijos discontinuos, con el 58,54%, y los temporales, con un 69,44%; hay 239.400 mujeres más en paro que los hombres, con una tasa de paro del 13,81% (frente al 10,58% de hombres); y persiste la "segregación ocupacional" de las mujeres, con sectores como el servicios con el 88,93% de ocupación femenina. También ha hecho alusión a las tareas de cuidados familiares que ha señalado que "siguen siendo asumidas mayoritariamente por mujeres; y continúa existiendo un número muy alto de casos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, ya que en 2.021 se realizaron 641 actuaciones por este motivo, con 1.087 personas afectadas". Finalmente, UGT ha subrayado que estos datos muestran "la realidad de un mercado de trabajo que aún no es ni inclusivo ni igualitario para las mujeres". Por ello, ha expuesto la necesidad de impulsar medidas de igualdad en los convenios colectivos y en los planes de igualdad; mejorar las políticas activas de empleo, dotándolas de perspectiva de género; dignificar algunos sectores, como el de cuidados, ocupados mayoritariamente por mujeres; o trasponer en España la Directiva europea 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores.