Shehbaz Sharif jura el cargo como nuevo primer ministro de Pakistán

El presidente de la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N), Shehbaz Sharif, ha jurado este lunes el cargo como nuevo primer ministro del país, certificando así su retorno a un puesto que abandonó temporalmente en agosto del año pasado como parte de los preparativos de las polémcias elecciones generales de octubre. Sharif obtuvo en la víspera más de 200 apoyos durante una votación en el Parlamento paquistaní, imponiéndose así a su principal rival, el aspirante por parte del Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), Omer Ayub Jan, quien apenas logró 91 votos. Este lunes ha jurado el cargo como 24º primer ministro del país. La ceremonia, celebrada en el Palacio presidencial de Pakistán, ubicado en la capital, Islamabad, ha estado encabezada por el jefe de Estado, Arif Alvi. En ella han estado presentes destacadas figuras políticas y castrenses, incluido el hermano del primer ministro, Nawaz Sharif, otrora jefe de Gobierno y líder encubierto del LMP-N. "El primer ministro Shehbaz Sharif trabajó día y noche por el desarrollo de Pakistán. Lo ha hecho antes, y lo volverá a cumplir. Incluso sus detractores dicen que trabajó duro y cumplió. ¡Demostrará ser un primer ministro superior!", ha aseverado el LMP-N en una publicación en sus redes sociales. DIÁLOGOS CON LA OPOSICIÓN Tras el juramento de Sharif, el secretario general del LMP-N, Ahsan Iqbal, ha defendido que "ya es hora" de que el país abandone las luchas internas y la "polarización bipartidista" y se centro en reconstruir la nación a través de una "colaboración positiva", recoge el diario paquistaní 'Dawn'. "Solicito sinceramente a todos los profesionales líderes que quieren contribuir a la reconstrucción de Pakistán con sus ideas, esfuerzos, iniciativas e innovación que se preparen: son bienvenidos a unirse a este viaje (...) es hora de ser el Equipo Pakistán", ha manifestado Iqbal. Sin embargo, desde el PTI, ahora principal partido de la oposición, han advertido de que el diálogo político con el nuevo Ejecutivo tan solo será posible tras la liberación del ex primer ministro y líder de la formación, Imran Jan, condenado por varios procesos abiertos en su contra tras su salida del poder en 2022. El sucesor de Jan al frente del PTI, Gohar Jan, ha señalado que su formación valoraría negociaciones con sus rivales políticos cuando hubiera una oferta en firme sobre la mesa y con el ex primer ministro en la calle, a quien además pedirían consejo. Otras voces del PTI recalcan que no es necesario tan solo la liberación de Jan, sino también la de otros destacadas figuras de la formación, como la mujer del ex primer ministro, Bushra Bibi, entre otros. "Es necesario (...) que se anulen los casos contra ellos, se les ponga en libertad y se les reúna con sus familias", han señalado.