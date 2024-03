Redondo sobre la división del feminismo: "Voy a seguir trabajando para que la unidad de acción sea posible en el futuro"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha señalado este lunes sobre la división del feminismo que va a seguir trabajando "para que la unidad de acción sea posible en el futuro". "Lo importante es que seamos muchas mujeres en las calles las que digamos no vamos a consentir un paso atrás contra lo que son avances en derechos. Y eso, yo creo que es lo importante, con eso me quedo, pero también le digo, voy a seguir trabajando para que esa unidad de acción sea posible en el futuro y espero que en esta legislatura", ha asegurado Redondo en la Comisión de Igualdad que ha tenido lugar en el Senado, en respuesta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular María Mayo, que le recordaba los datos "mínimos" de participación en las manifestaciones de Madrid el pasado 8M (27.000 asistentes). "Qué paradoja que durante su Gobierno, autotitulado feminista y progresista, el feminismo haya perdido su fuerza y tenga hoy un papel residual. Este es un fenómeno al que usted debe debería, como ministra, atender", le ha instado la senadora popular. Por su parte, Redondo ha pedido hacer "una reflexión colectiva", "ser valientes" y buscar "los puntos de apoyo". "Hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan", ha subrayado. Además, ha precisado que hay "muchísimos" avances que impulsar "entre todas y todos". "Sinceramente, creo que ese avance es imprescindible y la sociedad española lo está demandando, con independencia de nuestra procedencia política. La sociedad española está demandando unidad, unidad de acción, unidad de discurso y unidad también, por qué no, en la calle", ha recalcado. En todo caso, ha destacado que no le importa "demasiado" que haya "dos, tres o cinco manifestaciones".