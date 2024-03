Primer ministro de Perú tacha de infamia el presunto contrato ilegal que se le atribuye

Lima, 4 mar (EFE).- El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, reiteró este lunes que no ha cometido ningún acto ilegal y que la filtración de un audio en el que ofrece trabajo a una joven con la que aparentemente tenía una relación, antes de que fuera contratada en el Ministerio de Defensa, es una "infamia" y tiene "oscuros intereses".

"En relación al informe difundido por Panorama, que aclararé cuando pise suelo peruano, comunico que, como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú. Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal", expresó Otárola en la red social X, respecto a este escándalo que ha adelantado su regreso desde Canadá, donde se encontraba en un viaje oficial.

Añadió que, en su momento, precisará "de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue".

También que su compromiso con Perú no guarda relación con el cargo que actualmente ocupa, "sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia".

"No concibo otra forma de hacer política que ser leal con mis principios. No he robado ni un centavo del pueblo. Ese es el espejo en el que se debe reflejar quienes temporalmente arrojan piedras. Mis principios son más grandes que el odio y la bajeza de odiadores", concluyó el primer ministro.

Horas antes, la presidenta del país, Dina Boluarte, dispuso el retorno adelantado de Otárola para exigirle explicaciones acerca de dicho audio.

"Hemos sido informados en el Consejo de Ministros que la señora presidenta ha dispuesto el retorno anticipado del señor 'premier' para tomar conocimiento y disponer de las acciones que estime conveniente", dijo la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, en rueda de prensa.

En el audio, difundido el domingo por el programa Panorama, se escucha supuestamente a Otárola dirigirse con mucha familiaridad a una mujer identificada como Yaziré Pinedo y pedirle que le envíe de inmediato su curriculum vitae, para luego preguntarle cuándo la puede ver.

"Dime, pues, amor, para hablar", le dice presuntamente el jefe del gabinete.

Consultada por los periodistas sobre el presunto acoso que Otárola cometió con Pinedo, de 25 años, Tolentino respondió que exhortan "a todo el sistema de justicia a actuar con inmediatez", si el caso lo amerita.

La ministra agregó que el Ejecutivo rechaza "todo tipo de corrupción" y que "no toleramos ningún tipo de violencia, venga de donde venga", después de participar en una sesión del Consejo de Ministros presidida por Boluarte.

Pinedo obtuvo el año pasado dos órdenes de servicio por 18.000 y 35.000 soles (unos 4.700 o 9.200 dólares) en el Ministerio de Defensa, una cartera que ocupó Otárola antes de convertirse en presidente del Consejo de Ministros.

En sus primeras reacciones, tras la difusión de la conversación telefónica, Otárola dijo que en su gestión "no ha habido, ni habrá, ninguna contratación irregular" y que no es un corrupto.

Este caso ha generado el rechazo de varios congresistas del Parlamento, que exigen que el primer ministro acuda al Legislativo para dar explicaciones. EFE

