Pau Cubarsí, presente y futuro de la defensa del Barça

Pau Cubarsí, central canterano del FC Barcelona de tan solo 17 años, cuajó este domingo en San Mamés uno de sus mejores partidos en la temporada, siendo el mejor jugador y líder azulgrana de la defensa y demostró que, pese a su juventud, está más que preparado para afrontar con garantías partidos importantes desde esta misma temporada. Pau Cubarsí es una de las mejores noticias del FC Barcelona en la temporada. El joven jugador de 17 años formado en la Masía está creciendo a pasos agigantados desde que debutara a las órdenes de Xavi Hernández el pasado 18 de enero en Copa del Rey ante Unionistas. Desde entonces, el central natural de Estanyol se ha erigido como uno de los defensas de confianza del de Terrassa, robándole minutos y protagonismo a centrales de la talla de Iñigo Martínez o Christensen, este último trasladado al puesto de pivote defensivo. Una confianza del técnico catalán en él a la que ha respondido con gran rendimiento. El partido de este domingo en San Mamés, uno de los campos más importantes del fútbol español, es un claro ejemplo de ello. El número 33 del Barça estuvo brillante ante el Athletic, siendo el jugador más contundente y preciso de la defensa azulgrana. Ante uno de los equipos que mejor presionan de LaLiga EA Sports, Cubarsí mostró su calidad en la salida de balón completando el 89 por ciento de los pases que intentó. Y en defensa, recuperó dos balones y realizó con éxito las tres entradas que intentó. 'Partidazo' en 'La Catedral' que no hace sino confirmar el rendimiento altísimo del aun juvenil del Barça. Cubarsí, en los 10 partidos que ha disputado como azulgrana -8 de Liga y 2 de Copa del Rey-, ha enamorado a su afición azulgrana con un perfil de central que recuerda a los inicios en el club de una leyenda como Gerard Piqué. Y es que, su finura a la hora de sacar el balón desde atrás de manera depurada, una de las premisas del 'Estilo Barça', no es propia de un jugador de su edad. En lo que se lleva de temporada, en el apartado de distribución, Cubarsí está entre los 10 mejores centrales de LaLiga EA Sports en porcentaje de pases acertados con un 90,4%. Además, es 'Top 11' en porcentaje pases largos completados (54,7%) y 'Top 13' en número de pases largos completados con 3,8 por encuentro, según datos de Driblab consultados por Europa Press. Estadísticas a las que hay que sumar la de 0 pérdidas peligrosas hasta el momento. Pero no es solo la salida de balón lo que convierte a Pau Cubarsí en uno de los centrales con mayor proyección del fútbol mundial, sino que cada partido demuestra que su rendimiento defensivo no para de crecer. Su mejor virtud defensiva es el 'tackle'. El joven canterano del Barça es el mejor defensor de la competición doméstica en ese aspecto, realizando con éxito el cien por cien de las entradas que ha realizado en Liga, donde promedia 2,7 por encuentro. Si Cubarsí va al suelo es para cortar el balón. Un rendimiento individual que hace que mejore el equipo nivel colectivo. Y es que, los números del Barça de Xavi con el joven central de titular son sobresalientes. En los siete partidos que el catalán ha partido de inicio, los azulgranas se han impuesto en cinco y logrado el empate en otros dos. A esto hay que sumar que el equipo tiene una media de un gol encajados con el de inicio por los 1,4 que tiene cuando no juega o lo hace desde el banquillo. Juego, sensaciones y datos que hacen que el barcelonismo se vuelva a ilusionar con un jugador que aun no ha cumplido la mayoría de edad. Pero no solo los aficionados 'culers' se frotan las manos con Pau Cubarsí, también lo hacen los seleccionadores españoles. Y es que su nombre va a comenzar a aparecer en todas las quinielas para formar parte de la selección que acuda a los Juegos Olímpicos y, quien sabe si, incluso para la Absoluta de cara a la Eurocopa de Alemania dado el atrevimiento de Luis de la Fuente para dar oportunidades a los jóvenes.