Morphcat Games lanza un cartucho con tres nuevos videojuegos para la consola NES

La desarrolladora de videojuegos Morphcat Games ha producido tres nuevos títulos de cartucho dirigidos para la consola Nintendo Entertainment System (NES), que se lanzarán próximamente para este 'hardware', considerado obsoleto. NES (1983) y Super Nintendo Entertainment System (SNES, 1990) fueron obra del ingeniero japonés Masayuki Uemura, que estuvo vinculado a la firma tecnológica desde 1971 hasta 2004, en la que ocupó el puesto de director general del Departamento de Desarrollo 2. A pesar de ser un dispositivo ya obsoleto, estudios como Morphcat Games siguen interesados en el desarrollo de videojuegos para este 'hardware', algo que en este caso se ha materializado tras poner en marcha un proyecto en la plataforma de financiación colectiva Kickstarter. Se trata de una compilación de tres juegos (Micro Mages: Second Quest, Spacegulls y Böbl) denominada Triple Jump, que ofrecen modo de un solo jugador y cooperación con hasta cuatro jugadores. Además, son compatibles con PC y otras plataformas que se puedan conectar al emulador, según explica la firma en la web. Micro Mages: Second Quest, con 26 niveles más que su predecesor Micro Mages, es un juego que coloca a los personajes en plataformas y que tienen la misión de saltar paredes y lanzar hechizos mágicos a los enemigos. En Spacegulls, mientras, se deve volar y saltar sobre los enemigos para derrotarlos. Por último, Böbl permite a los jugadores sumergirse en el agua y saltar para recopilar trofeos. Junto a estos títulos se añade un minijuego, también disponible en modo de un solo jugador y multijugador (4 máximo), cuyo lanzamiento aún no se ha hecho oficial y presenta una dinámica similar a los anteriores. Los desarrolladores Julius Ricke y Nicolas Bétoux, encargados de la programación y los gráficos, respectivamente, han sido los responsables de adaptar estos videojuegos a la consola y lograr su reproducción a 40 KB, de acuerdo con el tamaño del archivo del videojuego con el que se lanzó NES, Super Mario Bros. Ambos creadores han reconocido que "hay mucho por explorar" y que "nadie ha estado cerca de agotar todas las capacidades" de la consola y sus juegos, tanto a nivel de gráficos como en el apartado de programación, según ha publicado Nintendo Life. También ha comentado que "lanzar un nuevo juego es difícil y costoso de producir", pero que sigue siento "un gran placer ver a la gente disfrutar del resultado final", así como "descubriendo juegos nuevos y antiguos". En esta línea, Bétoux ha insinuado que la desarrolladora de videojuegos está pensando "mucho" en las consolas modernas y que Morphcat ya tiene entre manos otro proyecto que verá la luz a lo largo de este año.