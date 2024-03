Las autoridades rusas investigan un sabotaje tras una explosión en una vía ferroviaria en el sur del país

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha informado de una explosión ocurrida en una de las líneas férreas del puente que cruza el río Chapaevka en la región de Samara, en el suroeste de Rusia. "El departamento de investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la región de Samara ha abierto una investigación penal por los daños que ha sufrido el puente conforme al párrafo a parte dos del Artículo 281 del Código penal de la Federación Rusa (sabotaje)", ha indicado el organismo en un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS. El explosivo fue colocado en uno de los apoyos de la vía en el distrito de Chapevsk. Tras una revisión las autoridades han concluido que no había daños y se ha restablecido el tráfico sin mayor incidente. El portal de noticias independiente ruso Meduza asegura que el puente era utilizado para transportar munición y destaca que los pilares que soportan el puente no han resultado dañados. En la zona se ha visto a miembros de la Guardia Nacional y a artificieros y zapadores, según el medio 63.ru. Tres trenes de pasajeros procedentes de Moscú y un tren de cercanías se han visto afectados por los retrasos provocados por el incidente. El medio 112 asegura que no hay ningún herido.