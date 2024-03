Las autoridades haitianas trasladan por seguridad a los colombianos detenidos en la cárcel asaltada en la capital

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha informado este domingo de que los colombianos detenidos en Haití acusados del asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moise han sido trasladados desde la Penitenciaría Nacional de la capital, Puerto Príncipe, a otras instalaciones, después de que la cárcel fuera asaltada por bandas criminales y ante la ola de violencia en el país, exacerbada durante los últimos días. "Como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de la República de Haití, las autoridades de ese país confirmaron el traslado de los 17 connacionales privados de libertad en la cárcel civil de Puerto Príncipe a otras instalaciones", reza un comunicado de la cartera ministerial. La diplomacia colombiana ha informado de que este traslado se ha producido después de que solicitara "especial protección a la integridad física y seguridad de los nacionales colombianos privados de la libertad en ese país, así como a los funcionarios diplomáticos y consulares y a la sede del Consulado de Colombia en Puerto Príncipe". Horas antes, Bogotá, que había enviado una nota diplomática al Gobierno haitiano, ha expresado "su preocupación ante la situación ocurrida en la noche del sábado 2 de marzo de 2024, cuando se produjo un ataque de bandas armadas en la cárcel civil de Puerto Príncipe, seguido de la fuga de un grupo no determinado de personas privadas de la libertad". Este sábado, bandas criminales de Haití han asaltado la Penitenciaría Nacional y liberado a un número no especificado de presos, ya que las autoridades no han publicado cifras oficiales, ya que albergaba a casi 4.000 personas en un espacio reservado a entre 800 y 1.300 presos. El Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO) se han fugado el 97 por ciento de los presos (3.597 de 3.696 personas que había recluidas). La cárcel no solo albergaba a algunos de los más destacados criminales del país, sino también a los colombianos acusado del asesinato de Moise, detonante de la última ola de violencia, así como al exjefe del dispositivo de seguridad del exmandatario, Dimitri Hérard, o su coordinador de seguridad, Jean Laguel Civil, todos ellos imputados por el juez instructor del caso de magnicidio. El asalto tiene lugar después de que uno de los capos más destacados de Haití, Jimmy Chérisier, alias 'Barbecue', anunciara el jueves el comienzo de una "revolución" contra el Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que ahora mismo se encuentra de viaje oficial en Kenia para ultimar un despliegue de fuerzas internacionales con el objetivo de contener la extraordinaria violencia armada que lleva años asolando el país. El año pasado se cerró en Haití con 8.400 víctimas por la actividad de las bandas --entre muertos, heridos y secuestrados--, un 122 por ciento más que en 2022, mientras que enero de 2024 ha sido el mes más violento en más de dos años. La ONU ha confirmado 1.100 víctimas, de las cuales 806 han sido identificadas como personas civiles ajenas a los grupos armados.