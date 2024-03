La UE condena la escalada del conflicto en RDC y exige a Ruanda que retire sus tropas

La Unión Europea ha condenado este lunes la escalada en el conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC), apuntando que se está agravando la crisis humanitaria en la zona y exigiendo a Ruanda que retire sus tropas de territorio congoleño y cese el apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). En un comunicado, los 27 dicen estar "extremadamente preocupados" por el auge de la violencia en el este de RDC y señala que esta crisis "expone a millones de personas a violaciones de los Derechos Humanos, como desplazamientos, privaciones y violencia de género". "La concentración militar, así como el uso de misiles tierra-aire y aviones no tripulados avanzados, es una escalada preocupante que pone aún más en peligro la situación, en particular en torno a Sake y Goma", ha afirmado. En este sentido, la UE reitera su condena a la ofensiva del M23, pidiendo a los rebeldes que cesen las hostilidades, se retiren de las zonas que ocupan y se desarmen, recalcando que la obligación de todos los Estados es poner fin a todo apoyo a estos grupos armados. Es por ello que, en particular, el bloque europeo señala a Ruanda por su apoyo a las acciones del M23 y por su presencia militar en territorio congoleño. "La UE insta a Ruanda a que retire inmediatamente a todo su personal militar de la República Democrática de Congo, así como a que ponga fin a todo apoyo y cooperación con el M23", ha recogido la declaración de los Estados miembros. Igualmente urge a todos los actores políticos y de la sociedad civil a contribuir a un diálogo orientado a la paz, reclamando a todas las partes que "se abstengan de toda retórica de confrontación e incendiaria, incluidas las amenazas de escalada militar". "La UE mantiene su compromiso de apoyar la paz, la estabilización y el desarrollo sostenible del este de la RDC y de la región en su conjunto", recalca. El M23 es un grupo rebelde formado principalmente por tutsis congoleños. Tras un conflicto entre 2012 y 2013, las autoridades y el grupo firmaron un acuerdo de paz, si bien la milicia lanzó una nueva ofensiva en octubre de 2022 que ha derivado en una grave crisis diplomática entre Kinshasa y Kigali.