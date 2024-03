La selección femenina conoce este martes su camino hacia la Eurocopa de 2025

La selección española femenina de fútbol conocerá este martes (13.00 horas) sus rivales para acceder a la Eurocopa de 2025 que se celebrará en Suiza del 2 al 17 de junio en un sorteo donde partirá como cabeza de serie de cara a una novedosa y más exigente fase de clasificación que las de antaño. La actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones partirá entre los principales cabezas de serie junto a Francia, Alemania y Países Bajos, los otros tres mejores clasificados de la primera edición de la nueva competición y con los que no podrá quedar emparejada. En el bombo 2, de todos modos, habrá un claro peligro a evitar como es Inglaterra, actual campeona de Europa que estará acompañada por otros rivales competitivos como Dinamarca, Italia y Austria, mientras que en el 3 el principal obstáculo sería Suecia, aunque también hay selecciones de nivel como Bélgica y Noruega, además de Islandia. Finalmente, República de Irlanda, Finlandia, Polonia y Chequia conforman el último bombo de un sorteo que emparejará en un grupo a un combinado de cada uno de los cuatro y que pelearán por los dos billetes de acceso directo a la EURO entre los meses de abril y julio. Si España no consiguiese estar entre esos dos primeros puestos, aún tendría la opción de una repesca en octubre que le llevaría, en primer lugar, a medirse a uno de los cincos ganadores de grupo y los tres segundos mejor clasificados de la Liga C. Si la supera, se medirá en otra eliminatoria, en noviembre o diciembre, a uno de las seis vencedores del 'play-off' de la Liga B entre los cuatro ganadores de grupo y los dos subcampeones mejor clasificados contra los dos subcampeones restantes y los cuatro terceros clasificados Además, esta nueva fase de clasificación también pondrá en juego la permanencia en la segunda edición de la Liga de Naciones que se celebrará entre 2025 y 2027. España debe acabar entre los tres primeros de su grupo para permanecer en la Liga A.