La Familia Real se deja ver muy afectada en el último adiós a Fernando Gómez-Acebo

Este sábado vivimos un día de lo más triste para todos los miembros de la Familia Real al tener que despedir a Fernando Gómez-Acebo a los 49 años tras ser ingresado el pasado lunes debido a una insuficiencia respiratoria crónica que se agravó en los últimos meses tras contraer la Gripe A. Muchos fueron los rostros conocidos que se dejaron ver por el Tanatorio de Tres Cantos para mostrar sus condolencias a toda la familia y los pocos que hablaron ante las cámaras coincidían en la grandeza de Fernando como persona. Por la tarde, pudimos ver a los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, acudir visiblemente emocionados; a la Reina Sofía junto a su hermana, Irene de Grecia; la Infanta Doña Margarita y su marido, Carlos Zurita; y a la Infanta Elena, completamente desolada por la muerte de su primo. Ante la ausencia del Rey Juan Carlos I, su mujer no dudó en acudir a despedir a su sobrino político y lo hizo como se esperaba. Apenada por esta triste pérdida, la emérita asistió a la misa que había organizada en su memoria y se dejó ver en el interior del tanatorio mostrando su apoyo a todos sus seres queridos. La Reina Sofía estuvo en el interior acompañada por el hijo de Bárbara Cano y Bruno Gómez-Acebo, que estuvo muy pendiente de la monarca. María Zurita se dejó ver durante todo el día en el tanatorio y tras la misa estuvo acompañando a sus padres, que no dudaron en asistir para arropar a su familia. Uno de los rostros más afligidos fue el de la Infanta Elena, que ya a su llegada por la tarde la vimos volcándose con sus primos. Demostrando la buena relación que tiene con todos sus primos, no se separó de ninguno de ellos en ningún momento y fue una de las últimas en abandonar el tanatorio.