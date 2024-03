La Comisión Electoral de Pakistán veta al TPI en la adjudicación de escaños reservados a mujeres y minorías

La Comisión Electoral de Pakistán (CEP) ha anunciado este lunes que el partido Consejo Suní Ittehad (SIC), aliado del principal partido opositor, Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), no podrá optar a los escaños reservados a minorías religiosas y mujeres en un nuevo revés para el partido del ex primer ministro Imran Jan tras las elecciones del 8 de febrero. Cuatro de los cinco miembros de la Comisión Electoral han votado esta resolución con el único voto en contra del representante de Punyab, Hasán Bharwana, por lo que los escaños reservados serán adjudicados a los partidos restantes con un criterio de proporcionalidad a su representación. Con esta decisión el SIC, y por tanto el PTI, pierden 23 escaños clave --20 para mujeres y tres para minorías-- en la Asamblea Nacional, además de otros en las asambleas regionales de Jíber Pajtunjua, Sindh y Punyab. El dictamen se basa en que el SIC no presentó el listado para los asientos reservados para mujeres, un requisito "obligatorio" para poder recibir estos escaños. "El mismo criterio se aplica para los escaños reservados a los no musulmanes", ha destacado. El PTI no pudo presentarse como tal a los comicios debido a un veto judicial, pero los candidatos independientes respaldados por el PTI fueron los más votados y obtuvieron 92 de los 336 escaños que conforman la Asamblea Nacional, seguidos por los 79 de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (LMP-N) y los 54 del Partido Popular de Pakistán (PPP). Estos dos últimos han alcanzado un acuerdo para investir primer ministro a Shebaz Sharif, quien ha jurado su cargo este mismo lunes, mientras que el TPI ha pactado con el SIC precisamente para intentar acceder a los asientos reservados a mujeres y minorías. RECURSO JUDICIAL El PTI ha anunciado ya a través de su presidente, Shoaib Shahín, su intención de recurrir la decisión en los tribunales. "Ni la intención ni la decisión de la Comisión CEP son limpias", ha advertido. Shahín ha aseguRado que si los tribunales no les dan la razón tienen intención de agotar los recursos y llegar al Tribunal Supremo si fuera necesario. Otro miembro del PTI, el senador Alí Zafar, ha advertido además que si no se reparten todos los escaños legalmente, no se podrían celebrar votaciones como la que de forma inminente deberá elegir al nuevo presidente del país, así como la formación de las mesas de la Asamblea Nacional y el Senado o la formación del Senado, configurado como cámara de representación territorial con escaños elegidos por las asambleas regionales. "Un parlamento incompleto no puede votar al presidente", ha argumentado, al tiempo que ha recordado que la ley establece que "si un independiente se suma a un partido después de las elecciones, será considerado miembro de ese partido". Por ello Zafar ha pedido la dimisión de los miembros de la CEP y un aplazamiento de las elecciones presidenciales y al Senado.