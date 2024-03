Kate Middleton... las primeras imágenes de la heredera al trono de Inglaterra tras su delicada operación

Después de semanas de incertidumbre sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton tras haber tenido que ser intervenida de urgencia con una cirugía abdominal, la heredera a la Corona Británica ha reaparecido públicamente. Hay que recordar que la Princesa de Gales estuvo hasta dos semanas hospitalizada debido a una cirugía abdominal de la cual no trascendieron los detalles. "El Palacio de Kensington dejó claro en enero los plazos de recuperación de la princesa y solo proporcionaríamos actualizaciones significativas. Esa guía se mantiene" explicó entonces un comunicado oficial. Después de muchas especulaciones sobre cómo estaba siendo la recuperación dde Kate y a la espera de poder volver a verla en un acto oficial, la periodista Eugenia Garavani ha publicado la que sería la primera imagen de la princesa desde la cirugía, obtenida a través del periódico The Post. Lejos de tratarse de un acto marcado en la agenda institucional, la mujer de Guillermo de Inglaterra aparece junto a su madre conduciendo un coche por los alrededores de su resiencia. Estas imágenes aportan algo de claridad a la gran preocupación que se había extendido por el estado de salud de la heredera al trono y es que estos meses no están siendo nada fáciles para la corona que ha tenido que enfrentarse también a la retirada pública del rey Carlos de Inglaterra debido a un cáncer del que se recupera en la más estricta intimidad en la mansión de Sandringham.