Jenny Llada confía en que Bárbara Rey recupere la relación con su hijo

Después de las polémicas entrevistas que su hijo dio en los medios de comunicación y el vídeo que se filtró de ella en el bingo, Bárbara Rey disfrutaba de un tiempo en un segundo plano... pero poco le ha durado, ya que la participación de Ángel Cristo Jr en 'Supervivientes 2024' le ha vuelto a situar en primera fila. Hace unos días hablábamos con Jenny Llada, la que fuera amiga íntima de la vedette, y le preguntábamos por la delicada situación en la que se encuentra Bárbara. Muy apenada, nos aseguraba que espera que se recupere totalmente de sus problemas con el juego: "Yo creo que sí, a lo mejor le hace falta ayuda, pero ya ha habido momentos que yo sé que ya no ha jugado y que ha estado bien, yo creo que lo va a conseguir y seguro que la vamos a ver estupendamente la deseo que se recupere y que esté bien, sé que son momentos difíciles". Además, también espera que con el tiempo pueda recuperar la relación con su hijo Ángel después del huracán mediático que vivimos en televisión tras las confesiones de este: "Lo más importante en el mundo para mí es un hijo, y ha tenido problemas, tanto el hijo como ella, espero que se puedan solucionar". Eso sí, Jenny reconocía que "se han roto muchas cosas" entre ellos "pero el amor de madre e hijo es más fuerte que todo lo que ha pasado y espero que vuelvan a estar bien, y la deseo todo lo mejor desde aquí, de verdad". La actriz española recibía un premio de la Unión de Actores por su carrera profesional y nos desvelaba que en sus años de oficio sí ha recibido proposiciones fuera de tono: "Había cositas de todo, porque a veces eres joven, pero yo creo que no en el cine, había en la vida, y eran más machistas, era otra cosa, pero no, yo he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales, amigos, compañeros, y la verdad que he sido muy feliz, me han tratado siempre muy bien y me siento una privilegiada, para mí ha sido un lujo dedicarme a esto".