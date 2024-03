Fujimori le pide a un tribunal limitar a dos las sesiones semanales de su juicio

Lima, 4 mar (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) le pidió este lunes al tribunal que lo procesa por la muerte de seis personas en la localidad de Pativilca en 1992 que no haya más de dos sesiones semanales debido a su débil estado de salud.

"Le rogaría que se programe, máximo, dos audiencias por semana porque yo sí quisiera estar presente", dijo Fujimori, de 85 años, tras manifestar problemas respiratorios y cardíacos.

La magistrada del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio le había manifestado a Fujimori que en los casos en los que no sea indispensable su presencia en el juicio, que tiene otros coacusados, podía solicitar una dispensa.

Sin embargo, el exmandatario respondió que es "el principal interesado" en presentarse de forma virtual porque ha sido "acusado injustamente de un delito inexistente".

Fujimori fue denunciado por este caso de ser el autor mediato (con dominio del hecho) del delito de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad, por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos de Pativilca por parte del comando militar encubierto Colina.

A raíz de este proceso, que sigue en libertad después de haber sido indultado y excarcelado, Fujimori tiene impedimento de salida del país por nueve meses y debe cumplir una serie de reglas de conducta a raíz de la comparecencia simple dictada en su contra.

El exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos aceptó los cargos presentados en su contra por este caso y recibió una condena anticipada de 19 años y 8 meses, que prácticamente ya ha sido cumplida dado que cumple prisión desde el año 2001 por otros delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.

Fujimori fue liberado en diciembre en virtud de un indulto ratificado por el Tribunal Constitucional (TC) en desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por razones de salud.

Desde su liberación, ha sido visto paseando por centros comerciales, saludando a ciudadanos y ha atendido en varias ocasiones a medios de comunicación en la calle.

En una de esas ocasiones, levantó una polémica política al considerar que la presidenta Dina Boluarte permanecerá en el cargo hasta las siguientes elecciones, programadas para 2026.

"No, no se justifica (el adelanto electoral), el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo ha acordado", indicó a un periodista sin detallar qué acordó o con quien, ni tampoco si se trata de un acuerdo interno de la bancada, o no.