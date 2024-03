El PSOE tacha de "mala baba" señalar a Begoña Gómez por sus reuniones en Air Europa y sostiene que "no hay caso"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, considera que se está señalando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en relación a sus contactos con la aerolínea Air Europa durante la pandemia, por "mala baba" y se ha mostrado convencida de que "no hay caso". Peña ha señalado que hay un intento de introducir a Gómez en este asunto con "informaciones que se basan en coincidencias temporales, en ferias y congresos" a pesar de que su nombre no aparece en ningún documento relativo a la investigación, según ha remarcado. La portavoz socialista ha hecho estas declaraciones después de que 'El Confidencial' publicase que la mujer de Pedro Sánchez, tuvo varios encuentros, tanto en congresos como en la sede de la aerolínea, con responsables de la compañía. Estas reuniones se produjeron además, en las mismas fechas en las que se negociaba un rescate público más de 600 millones de euros. Uno de los encuentros de Gómez fue con uno de los detenidos en el 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que según las investigaciones hacía de intermediario entre la aerolínea y el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Esther Peña considera que hay una "manía" en intentar involucrar a personas que no aparecen "ni por activa ni por pasiva" en ningún documento de la investigación y reprocha que se hace un "flaco favor" a los intereses de los ciudadanos que quieren saber qué ha pasado "y también a la democracia". "No quisiera dedicar mucho tiempo a informaciones que se basan en coincidencias temporales en ferias y congresos, y creo que todos en nuestras diferentes responsabilidades deberíamos contribuir a no manchar el buen nombre y la reputación de nadie y ceñirnos a las investigaciones del juez y de la Guardia Civil", ha añadido. "Yo creo que no hay caso", ha subrayado la portavoz socialista que además ha preguntado al PP si ellos hubiesen dejado caer a la aerolínea Air Europa y "dejado en la calle a sus 4.000 trabajadores". Así, ha tratado de justificar la pertinencia del rescate al señalar que en ese momento, el punto más crítico de la pandemia, a mediados de abril de 2020, "el tráfico aéreo se redujo un 75% y el sector aéreo en todo el mundo recibió ayudas públicas por un valor de 184.000 millones de euros, casi la mitad, el 46%, fue a fondo perdido", ha destacado. En la misma línea, sostiene que Air Europa recibió 615 millones de euros "en préstamos que deberán devolver" y por tanto lo que hizo el Gobierno fue "salvar los intereses de España y de los trabajadores españoles". Finalmente, ha acusado al presidente del PP de utilizar la "difamación" en este asunto. "Es absolutamente lamentable", ha zanjado.