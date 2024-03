El PP interpela a mujeres socialistas: "Los casos de corrupción del PSOE acaban con nuestros impuestos en prostíbulos"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha asegurado este lunes que el llamado 'caso Koldo' es "el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González" y ha interpelado a las mujeres del Partido Socialista para que se pronuncien ante las informaciones que se están conociendo sobre "fiestas y prostitución", coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer. "Al final, todos los casos de corrupción del PSOE acaban siempre igual, con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos. Las informaciones que salen hoy sobre los conceptos con los que se pagaban los bizums parecen asquerosas, y yo como mujer me pregunto dónde están las ministras, dónde están las diputadas, dónde están las senadoras, dónde están las presidentas socialistas", ha recalcado Muñoz. En una rueda de prensa en la sede del PP junto al portavoz de la formación, Muñoz ha denunciado que se gaste el dinero de los españoles en "viajes, ferraris, mariscadas, fiestas y prostitución" y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en lugar de dar explicaciones, "lleva dos semanas escondido". DENUNCIA TAMBIÉN EL "SILENCIO Y EL MUTISMO" DE SÁNCHEZ "Silencio y mutismo es la única respuesta del Partido Socialista y del Gobierno, y yo quiero recordar que estamos probablemente ante el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González, mientras miles de españoles morían y mientras no podíamos enterrar a nuestros familiares y amigos", ha afirmado. La dirigente del PP ha insistido en que "todas las tramas de corrupción del Partido Socialista, y van muchas, acaban siempre igual, con el dinero" de los impuestos que pagan los españoles "en prostíbulos". Además, ha afirmado que un Gobierno que "promociona y protege a los corruptos no puede proteger a los españoles" y ha presentado al PP como "única alternativa al Gobierno de extorsión y corrupción" que representa el de Sánchez. También se ha preguntado dónde están los socios del Gobierno ante "este escándalo mayúsculo de corrupción" SÉMPER: "UNA PUÑETERA VERGÜENZA" Por su parte, Sémper ha denunciado que los protagonistas de la trama de corrupción "por acción u omisión" sigan en el Gobierno, en el PSOE y como altos cargos. "Han pasado 13 días y el balance es cero explicaciones, cero dimisiones, cero ceses y cero disculpas. Cada día la situación es más grave y cada día están más escondidos", ha asegurado. Sémper ha vuelto a exigir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante la informaciones que la relacionan con el llamado 'caso Koldo'. "Los españoles no merecen ni un Gobierno ni una presidenta del Congreso que mienta", ha apostillado, tras recordar que se trata de la tercera autoridad del Estado y "no puede representar al Congreso alguien tan señalada en esta trama". El dirigente del PP ha subrayado que el Gobierno de Sánchez aprovechaba su capacidad de influencia y su poder político para "extender" a través de una trama "un lucro supuestamente delictivo", en medio de una pandemia, "en el que el miedo estaba en la casa de todos los españoles". "Es inaceptable y es una puñetera vergüenza", ha aseverado Sémper, que considera que es "urgente" e "inexcusable" que el Gobierno ofrezca explicaciones y se "asuman responsabilidades políticas".