El Gobierno surcoreano retira temporalmente la licencia médica a 7.000 médicos residentes en huelga

El Gobierno surcoreano ha asegurado este lunes que ha comenzado ya a tramitar la retirada de la licencia médica durante al menos tres meses a unos 7.000 médicos en prácticas en huelga indefinida que han incumplido la orden de regresar a sus puestos de trabajo este domingo. Los médicos residentes han recibido la orden de regresar al trabajo este domingo, después de trece días de huelga indefinida en el sector para protestar contra la reforma del sector que impulsa el Gobierno surcoreano que incluye incrementar de 3.000 a 5.000 el número de licenciados anuales en medicina. Sin embargo, la Asociación Médica Coreana (AMC) denuncia que supondría una carga insostenible para las universidades y no solucionaría la falta de incentivos para escoger las especialidades peor pagadas, como pediatría, o cubrir las plazas en lugares más remotos. Además piden que se proteja a los profesionales de las denuncias por mala praxis. El viceministro segundo de Sanidad, Park Min Soo, ha explicado que las notificaciones de suspensión comenzarán a llegar este martes, según recoge el diario 'Korea Herald'. El Ministerio ha investigado 50 hospitales universitarios para elaborar un listado prolijo de los médicos residentes que no han cumplido con la orden de volver al trabajo para aplicar las represalias. "Si se confirma su ausencia comenzaremos a notificarles (la suspensión) a partir de mañana", ha indicado Park. El responsable del Ministerio ha explicado que esta medida retrasará en más de un año el curso de especialización y formación posterior a la carrera y que sus expedientes reflejarán esta medida desciplinaria y su motivo, lo que les afectará cuando busquen trabajo. ACTUACIONES POLICIALES Por su parte, el jefe de investigaciones de la Policía, Woo Jong Soo, ha anunciado una "investigación estricta" de los médicos si se presentan denuncias en su contra, aunque ha indicado que hasta el momento no se ha registrado ninguna. Además, han sido citados a declarar por la Policía cinco altos cargos actuales y anteriores de la AMC en relación con la huelga de médicos y se han emitido órdenes de no abandonar el país contra cuatro responsables de la organización. El viernes fue registrada la sede de la AMC en Seúl. Hasta 8.945 de los aproximadamente 13.000 médicos residentes han entregado sus cartas de renuncia en un centenar de hospitales universitarios hasta el jueves, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y solo 565 han regresado a sus puestos de trabajo. El domingo unos 30.000 médicos y familiares --15.000 según la Policía-- salieron a las calles de Seúl en una demostración de fuerza de la AMC. La propia AMC ha advertido este lunes de que no "sucumbirá al tiránico gobierno" y ha anunciado que se ha puesto en contacto con la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, que cuenta con 1,3 millones de socios en 130 países, para plantearles el conflicto actual. El domingo fue la Asociación Médica Mundial la que emitió un nuevo comunicado de apoyo al derecho a la huelga de los médicos surcoreanos y ha pedido "condiciones razonables de trabajo" y un "plan estratégico para el desarrollo de la educación médica".