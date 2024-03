Ecuador y FMI firmarán un acuerdo en los próximos "dos o tres meses", según Daniel Noboa

Toronto (Canadá), 4 mar (EFE).- Ecuador está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para proporcionar estabilidad financiera al país, que podría estar cerrado en "los próximos dos o tres meses" reveló este lunes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El jefe del Ejecutivo ecuatoriano, que pronunció un discurso en la mayor feria de la minería del mundo (PDAC), que se desarrolla en Toronto (Canadá), para promocionar las inversiones en su país, añadió que en los pasados 60 días "el riesgo de país ha caído 800 puntos" y que los bonos de Ecuador "están muy cerca de tener grado de inversión".

El presidente ecuatoriano, ante una sala llena de inversores y directivos de empresas mineras, se refirió al referéndum que ha convocado para el 21 de abril, y que aborda propuestas relacionadas con la seguridad, la economía y la justicia para lo que propone varias reformas constitucionales.

"Creo que hará el país incluso más atractivo y estamos también trabajando en un acuerdo con el FMI que estará concluido en los próximos dos o tres meses. Así que en términos de estabilidad financiera, estamos bien. Y en términos de seguridad también", explicó Noboa.

Noboa, que asumió el poder a mediados de noviembre de 2023 en medio de una grave crisis económica y de seguridad, afirmó que el país "ha superado incluso las mejores expectativas de las instituciones financieras", incluido el FMI.

"Hemos superado en 1.200 millones de dólares nuestra proyección de ingresos fiscales este año, así que no habrá ningún problema con la dolarización", declaró Noboa.

El presidente ecuatoriano se refirió a la violencia y aunque afirmó que es inferior a cuando llegó al poder, reconoció que sigue habiendo crímenes.

"Hemos reducido un 90 % las heridas por arma de fuego en todos nuestros hospitales públicos. Hemos reducido las muertes violentas en alrededor del 85 % en menos de 100 días", dijo.

"Pero tenemos una nación muy joven con un 40 % de la población entre los 14 y los 35 años. Y no hay más oportunidad para los graduados de secundaria. Si no les damos trabajo, si no les damos educación, toda la nación se colapsa", añadió.

Con respecto al sector minero, Noboa señaló que aunque su Gobierno va a ser "muy estricto" en cuestiones medioambientales, también va a ser "muy rápido".

"Van a saber muy pronto si las cosas funcionan o no porque el tiempo es valioso. Y tenemos que resolver los problemas a un ritmo más rápido que antes", explicó.

Por otra parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, que acompaña a Noboa en su viaje a Canadá, el primero que un presidente ecuatoriano realiza al país norteamericano, reveló que las negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio con Ottawa, que en principio tenían que comenzar este mes, se iniciarán en abril.

"En abril celebraremos la primera ronda de negociaciones formales para un acuerdo de libre comercio tras 27 sesiones de conversaciones exploratorias", declaró Sommerfeld. EFE

jcr/pem/cpy

(foto)