Dulceida desvela quién es su favorita en la nueva edición de 'El Desafío'. ¡Y no es Victoria Federica!

Después de dos años consolidándose como una de las influencers más populares de nuestro país, Victoria Federica da el salto a la televisión convirtiéndose en una de las concursantes de la nueva edición de 'El Desafío'. La sobrina del Rey Felipe VI sigue los pasos de sus compañeras María Pombo y Laura Escanes e intentará cambiar la imagen pública que se tiene que ella lanzándose a superar los arriesgados retos del programa de Antena 3. Sus rivales, Genoveva Casanova -que reaparece por todo lo alto tras sus imágenes con Federico de Dinamarca-, Feliciano López, Manuel Díaz 'El Cordobés', Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo y Gotzon Mantuliz. Un casting de lujo repleto de celebrities con miles de seguidores. ¿Quién ganará? Dulceida, la 'reina de Instagram' en nuestro país, lo tiene claro. Y aunque reconoce que es "una maravilla" que Victoria Federica se lance a esta aventura, la hija de la infanta Elena no es su favorita: "La ganadora Lola Lolita" ha revelado con una sonrisa durante su paso por el Festival de Cine de Málaga. Una reaparición en la que la influencer nos ha hablado sobre el gran momento que está viviendo al lado de Alba Paul un año después de darse una segunda oportunidad. "Estoy como enamoradísima. Con el nuevo piso, la casa empiezan a construirla en abril y estoy impaciente.... Estoy en una nube" confiesa, confirmando que aunque sus planes de maternidad continúan adelante, prefiere que no le preguntemos porque "a veces no es fácil". "Ya sabéis las ganas que tengo, no me voy ni a esperar a decirlo yo" reconoce, dejando entrever que el día menos pensado nos da la noticia de que está embarazada.