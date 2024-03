Crónica del Atlético de Madrid - Real Betis: 2-1

El Atlético de Madrid ha dejado atrás su eliminación copera con un apretado triunfo este sábado en LaLiga EA Sports ante el Real Betis (2-1), un partido que pudo resolver ya en la primera parte con los tantos de Rui Silva, en propia meta, y Álvaro Morata y que se apretó con un gol de William José en el ecuador de la segunda mitad. En una primera parte protagonizada por las paradas de Rui Silva, fue el propio portero portugués el que dio alas a los de Diego Pablo Simeone con un tanto en propia puerta en los primeros minutos. Pudo resarcirse en el 28 al detener un lanzamiento desde los once metros de Morata tras un penalti cometido por él mismo, pero el delantero rojiblanco se vengó cerca del descanso poniendo el 2-0. A pesar de todo, el tanto en el minuto 62 de William Carvalho, que revolucionó al equipo con su salida en la segunda parte, reavivó la esperanza de los andaluces y amenazó con acabar con la imbatibilidad del Metropolitano, pero Jan Oblak, con una parada providencial a Guido Rodríguez, dejó los puntos en casa. El duelo arrancaba ya de cara para los rojiblancos. Un error en la salida de balón del conjunto verdiblanco permitió a los del 'Cholo' recuperar el esférico, que Koke colgó al área buscando a Mario Hermoso; Héctor Bellerín lo despejó y este tocó en Pezzella y finalmente en Rui Silva, que con la ayuda del poste acabó introduciéndolo en su propia portería (min.8). Sin embargo, el guardameta luso pudo resarcirse con una doble parada a Memphis, y sobre todo, al filo de la media hora, tras cometer penalti al derribar a Morata dentro del área en una acción chequeada por el VAR; el delantero madrileño se plantó ante los once metros y el portero bético paró el lanzamiento y hasta sus tres rechaces. De nuevo Memphis volvió a encontrarse al filo del descanso con los reflejos de Rui Silva, que no pudo hacer nada solo un minuto después, cuando Morata capturó un rechace del guardameta a disparo de Rodrigo de Paul para mandar al balón al fondo de las mallas y acabar con su sequía goleadora (min.43). En la reanudación, Willian José, con un cabezazo que atajó Jan Oblak, y Hermoso, en una jugada en la que disparó directamente al muñeco, ofrecieron un inicio eléctrico que culminó el gol del recién ingresado William Carvalho con un golpeo de rosca desde fuera del área ante la mala salida del portero esloveno (min.62). El tanto espoleó a los de Manuel Pellegrini, que comenzaron a llegar más y con más peligro al área colchonera, en medio del 'runrún' del Metropolitano. Sabaly y Ayoze lo intentaron, y Guido Rodríguez, en el 78, obligó a sacar una mano providencial a Oblak, que, con la ayuda del poste, desbarató una ocasión clarísima. Los verdiblancos apretaron, pero el Atlético supo sufrir para certificar su victoria, que le permite olvidar la eliminación de Copa del Rey ante el Athletic y alcanzar los 55 puntos, a 11 del liderato. Los béticos, por su parte, interrumpen una serie de dos victorias seguidas venciendo, aunque se mantienen en la sexta plaza con 42 unidades, dos más que la Real Sociedad. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - REAL BETIS, 1 (2-0, al descanso). --ALINEACIONES: ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Paulista, Witsel, Hermoso, Lino (Riquelme, min.81); De Paul (Molina, min.62), Koke (Saúl, min.62), Barrios; Morata (Savic, min.86) y Memphis (Reinildo, min.81). REAL BETIS: Rui Silva; Bellerín (Miranda, min.72), Pezzella, Riad, Sabaly; Johnny Cardoso (Abde, min.89), Marc Roca (Guido Rodríguez, min.46); Fornals, Rodri (William Carvalho, min.46), Chimy Ávila (Ayoze, min.72); y Willian José. --GOLES: 1-0, min.8: Rui Silva, en propia puerta. 2-0, min.44: Morata. 2-1, min.62: William Carvalho. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a De Paul (min.18) por parte del Atlético de Madrid y a Pezzella (min.67) y a Guido Rodríguez (min.85) por parte del Real Betis. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano. 61.901 espectadores.