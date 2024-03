Crónica del Athletic Club - FC Barcelona, 0-0

El FC Barcelona empató (0-0) contra el Athletic Club este domingo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports celebrada en San Mamés, un tremendo paso en falso de los de Xavi Hernández, que no aprovecharon el empate de ayer del Real Madrid para acercarse al liderato y, además, sufrieron las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri. El equipo de Xavi Hernández no dio la talla. El líder había abierto la puerta en Mestalla y el Barça tenía la opción en Bilbao de ponerse segundo a seis puntos de la cabeza, pero los catalanes no pasaron del 0-0 en un partido descafeinado de sus jugadores importantes. El Athletic dosificó tras su esfuerzo en Copa y perdonó a un Barça mediocre, que estuvo lejos de dar emoción a la Liga. La sensación de oportunidad se fue esfumando poco a poco en los catalanes. El Athletic no entró tan fiero como otras veces, con la resaca de su billete a la final de Copa y con cambios en su once. Tampoco San Mamés rugió como el pasado jueves, pero el Barça estuvo blando de inicio, poco inspirado, y encima perdió jugadores. Los de Xavi no sacaron brillo a su centro del campo, sin apenas protagonismo de De Jong, Gündogan y Pedri, a pesar de que el canario asomó en los primeros minutos. Fue Cancelo el que propuso más peligro para los visitantes, pero no hubo decisión en el juego azulgrana. Así, un Athletic que había apostado por esperar y salir a la contra, se vio muchos minutos con el dominio del balón. Los 'leones' percutieron con peligro sobre todo por la banda izquierda de Berenguer y también por el otro lado con Iñaki Williams. No hubo una ocasión clara en los vascos, pero la sensación al descanso fue mejor en un Athletic que, aún dosificando, apenas sufrió ante un Barça que perdió por el camino a De Jong y Pedri. El neerlandés se fue antes de la media hora por una torcedura de tobillo y el internacional español quedó fuera de combate por lo que pareció una nueva lesión muscular. Los problemas sin duda no ayudaron a un Barça espeso, entraron Fermín y Lamine Yamal, pero la mejor ocasión fue culé, un disparo muy lejano de Cancelo, con Unai Simón fuera del arco y Yeray sacando bajo palos. Sin un centro del campo fiable, el equipo de Xavi se vio a merced de los vascos en el segundo tiempo. Los de Valverde insistieron con Berenguer y aceptaron el papel protagonista en la posesión. El Barça, obligado a irse arriba por los tres puntos, apenas conectó un par de veces con un Lewandowski que no tuvo ni un tiro a puerta. Yamal, que reclamó un penalti, tampoco generó peligro en las contadas ocasiones que llegó al área rival. A 15 minutos del final, Joao Félix fue el último intento de Xavi por ganar el partido, pero el portugués fue el reflejo de un Barça sin fe ni intención de pelear esta Liga que sigue a ocho puntos. Mientras, el Athletic perdonó la última de Dani García, a cinco puntos del 'Top 4'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - FC BARCELONA, 0. --ALINEACIONES. ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Prados (De Marcos, min.80), Yeray, Paredes, Imanol; Vesga (Galarreta, min.63), Dani García, Iñaki Williams (Adu Ares, min.76), Unai Gómez (Sancet, min.64), Berenguer y Guruzeta (Villalibre, min.76). FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí (Iñigo Martínez, min.76), Cancelo; Christensen (Oriol Romeu, min.76), Gündogan, Frenkie de Jong (Fermín, min.26), Pedri (Lamine Yamal, min.45), Raphinha (Joao Félix, min.76) y Lewandowski. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Dani García (min.52), Galarreta (min.65) y Berenguer (min.86) por parte del Athletic. Y a Araujo (min.32), Christensen (min.62) y Koundé (min.88) en el Barça. --ESTADIO: San Mamés.