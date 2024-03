Bruselas presentará marco de negociación con Ucrania en marzo aunque no espera decisión 27 antes de junio

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que presentará el marco de negociación con Ucrania ya en el mes de marzo, después de que la presidenta europea, Ursula von der Leyen, sugirió hace semanas que la cuestión se retrasaría a después de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. En rueda de prensa desde la capital europea, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha indicado que Bruselas planteará el mandato para iniciar las negociaciones con Ucrania, durante este mes, paso previo a lanzar la primera conferencia intergubernamental con Kiev y lanzar el proceso de adhesión, decisión que requiere de la aprobación por unanimidad de los 27. Después de las palabras de Von der Leyen, que hace unos días estimó que el marco para iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania "no estará listo antes de las elecciones" al Parlamento Europeo, Mamer ha explicado que tras una serie de debates internos en la Comisión, Von der Leyen comunicó a Kiev que dará el paso de presentar la propuesta de marco de negociación ya en el mes de marzo. "Haremos la propuesta ahora, pero la cuestión es, y estaba implícita en la respuesta de la presidenta, cuando el Consejo estará en disposición de adoptarlo", ha confirmado. En todo caso, Bruselas no espera una decisión de los 27 antes de las elecciones en junio y no queda claro si los líderes de la UE podrán ya iniciar las conversaciones respecto al marco de negociación en la cumbre de finales de marzo en la capital europea. "Mi mejor pronóstico es que no estará listo antes de las elecciones europeas sino después", señaló Von der Leyen en declaraciones a la prensa tras confirmar su candidatura como cabeza de lista del Partido Popular Europeo a los comicios, tras ser preguntada por cuándo cree que el mandato estará listo y se convocará la conferencia intergubernamental. La jefa del Ejecutivo comunitario quiso destacar eso sí que se están dando "progresos" en el proceso de escrutinio con el que Bruselas comprueba el nivel de alineamiento de la legislación ucraniana con la comunitaria y establece las bases para avanzar hacia una mayor armonización. El pasado mes de diciembre el texto de conclusiones de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE reflejó que la Comisión recomendaba iniciar las negociaciones de adhesión y se preparaba para presentar su informe "en marzo de 2024".