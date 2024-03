Borrell apoya la petición de Harris de un alto el fuego inmediato en Gaza y espera una resolución de la ONU

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado este lunes a la petición de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, de un alto el fuego inmediato en Gaza, expresando su expectativa de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo demande en una resolución que cuente con el apoyo de Estados Unidos. "Me sumo a la vicepresidenta de Estados Unidos en la llamada para un alto el fuego inmediato en Gaza. No debería haber obstáculo a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tal efecto", ha señalado el jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales. En este sentido, ha asegurado que "es hora" de que el Consejo de Seguridad "actúe", tras apuntar que Harris mencionó el elevado balance de víctimas en la Franja y la petición a Israel para que permita el acceso humanitario sin trabas. Estados Unidos viene vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad que piden un alto el fuego en la Franja, el último ejemplo fue la propuesta de Argelia de hace dos semanas que incluía la demanda de un alto el fuego inmediato, mientras que Washington abogaba por un alto el fuego "temporal". Harris defendió este domingo la necesidad de un "alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza desde la emblemática localidad de Selma, en Alabama, símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. "Dadas las dimensiones inmensas del sufrimiento en Gaza debe haber un alto el fuego inmediato", afirmó durante su intervención en un acto por el aniversario del Domingo Sangriento de Selma, Alabama, y ha sido inmediatamente interrumpida por los aplausos y jaleos de los asistentes. No es la primera vez que el Alto Representante de la UE se hace eco de las demandas de Washington en el marco de la ofensiva israelí contra Gaza, en un intento de aumentar la presión sobre Tel Aviv y reforzar los mensajes que su principal aliado para que pongan fin a las hostilidades en la Franja.