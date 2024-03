Boris Izaguirre se moja ante las fotografías de Genoveva Casanova

Las fotografías de Genoveva Casanova entrando a un plató de televisión tapada con una manta para evitar ser captada por las cámaras tras su polémico reportaje fotográfico con Federico de Dinamarca han causado mucho revuelo durante esta semana... de hecho, muchos han sido los rostros conocidos que se han pronunciado sobre ello estos días. Boris Izaguirre atendió a los micrófonos de Europa Press y nos confesó que cree que Genoveva tiene sus razones para 'desaparecer' y también las tendrá para reaparecer: "Me imagino que en su momento reaparecerá. Estaba en Sevilla, ahora por Madrid también, pero no tenemos bueno, la verdad que no sé, me imagino que Genoveva tendrá sus razones y también tendrá sus razones para reaparecer". También le preguntamos por la polémica que hubo hace unos meses con Ana Obregón y la Fundación de Aless Lequio, a lo que el presentador de televisión nos comentaba que "todo lo que decían de lo que ganaba para su fundación... todo eso me parece realmente, francamente, desagradable". Boris no dudó en asegurar que fue "una situación desagradable" que "no tiene ningún sentido, porque lo que tiene sentido es la fundación y el alcance de lo que la fundación pretenda, en cualquiera que sea el caso". El colaborador de televisión cree que fundaciones como la de Isabel Gemio, Ana Obregón o Bertín Osborne tienen mucho que ayudar al mismo tiempo que les sanan a ellos mismos: "Yo creo que todas esas iniciativas y fundaciones son importantes. Lo único que quizás a veces te afecta un poco lo personal que son las razones por las que esas fundaciones han echado a andar. Pero hay que saber entender que para muchas de las personas que establecen esas fundaciones, la herida que han sufrido las sanan. Ese concepto yo creo que es muy interesante de entender".