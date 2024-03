Ben Gvir acusa a Hamás de obstaculizar un acuerdo de alto el fuego y pide poner fin a las negociaciones

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha denunciado este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está "estancando deliberadamente" un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y ha abogado por ponerle fin a las negociaciones con la milicia palestina. "Hamás está retrasando deliberadamente las conversaciones con el ánimo de o bien continuarlas en Ramadán, o bien de detenerlas completamente durante Ramadán", ha manifestado Ben Gvir durante una comparecencia de prensa tras una reunión de su partido, Otzma Yehudit (Poder Judío), en Jerusalén, recoge 'The Times of Israel'. De acuerdo con el ministro de Seguridad Nacional, estas "reticencias" de Hamás no facilitan la liberación de los rehenes tomados por la milicia palestina durante los ataques del 7 de octubre, sino que además "ponen en riesgo la seguridad" de los militares israelíes. "Estas reticencias no avanzan en el regreso de los rehenes, estas reticencias ponen en riesgo la seguridad de nuestros soldados, nuestra posición y nuestra reputación, y nos pone en una situación en la que nos ven poco a poco debilitarnos", ha aseverado Ben Gvir, reconocido por su rechazo a Hamás y la población musulmana. Así las cosas, el ministro de Seguridad Nacional ha abogado por ponerle fin a las negoaciones con la milicia palestina e "intensificar" la guerra contra Hamás, pues es la "única manera" en que Israel podrá cosechar una victoria. Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques contra territorio israelí que se saldaron con casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió con una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 30.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Las partes apenas han logrado acuerdo alguno en los casi cinco meses desde que estallaron las hostilidades más allá del intercambio de un centenar de rehenes a cambio del triple de presos palestinos, alcanzado a finales de noviembre. Ahora Israel y Hamás estarían negociando un alto el fuego de cara a la festividad musulmana del Ramadan, que arranca el próximo sabado.