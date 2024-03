Apple lanzará los nuevos iPad Pro y MacBook Air en primavera aunque no habrá evento de presentación, según Mark Gurman

Apple está trabajando en el lanzamiento de nuevos dispositivos en primavera de este año, entre los que se espera un iPad Pro con pantalla OLED y portátiles MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el procesador M3, aunque no celebrará un evento para su presentación, según el analista y periodista de Bloomberg Mark Gurman. En ocasiones anteriores, la tecnológica dirigida por Tim Cook ha organizado eventos de presentación para sus nuevos dispositivos y productos previstos para lanzarse en la época de primavera, para dar a conocer las últimas novedades y acercarlas a los usuarios. Actualmente Apple está preparando el lanzamiento de nuevos dispositivos con novedades como la integración del procesador M3 en el caso de los MacBook Air y el iPad Pro, además de la implementación de una pantalla OLED en este último. Sin embargo, según ha podido conocer Mark Gurman, en este caso, la compañía no organizará un evento de presentación para los nuevos lanzamientos. En concreto, tal y como se pudo conocer anteriormente, se espera que Apple presente novedades en lo relativo a los dispositivos iPad. Por un lado, con un nuevo iPad Air que agregará una opción de pantalla más grande, de 12,9 pulgadas, además del tamaño actual que dispone, de 10,9 pulgadas. Por otra parte, también planea presentar un nuevo iPad Pro que incluirá una pantalla OLED, junto con la potencia y rendimiento del nuevo procesador M3 de la compañía, que fue presentado en octubre del pasado año. Siguiendo esta línea, la tecnológica mostrará un nuevo lápiz Apple Pencil y un teclado Magic Keyboard diseñados para los iPad de alta gama, como es el caso de los mencionados anteriormente. En cuanto a los portátiles MacBook, se espera que Apple presente los modelos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, también con el nuevo procesador M3 integrado. Se trata de un chip que permitirá experiencias con una velocidad y eficiencia optimizadas, gracias a su fabricación con un proceso de 3 nanómetros. De esta forma, con el procesador M3, los MacBook Air contarán con novedades de última generación para cuestiones como los videojuegos que, junto a la GPU, dispondrán de tecnología de trazado de rayos y velocidades de renderizado hasta 2,5 veces superiores, respecto a los chips M1. Teniendo todo ello en cuenta, el analista ha señalado que, según fuentes internas de la compañía, Apple ha programado el lanzamiento a fianles de marzo de una nueva versión de iOS 17.4, con soporte para los nuevos dispositivos de 'hardware'. En base a ello, se prevé que los nuevos productos se lancen sobre dicha fecha o durante el mes de abril. Sin embargo, Gurman ha matizado que la tecnológica estadounidense no celebrará un evento de presentación para el lanzamiento de dichos nuevos productos, sino que anunciará las novedades en su sitio web y los promocionará entre los clientes. Sin un evento de presentación de producto de Apple programado en primavera, la próxima aparición de la tecnológica está prevista para la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), que habitualmente tiene lugar en el mes de junio, donde se espera que muestre sus iniciativas y avances con la Inteligencia Artificial (IA) generativa en sus dispositivos. Según han manifestado ingenieros de la compañía y ha recogido Gurman, se presentará una amplia renovación para su sistema operativo iOS.