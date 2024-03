Alguacil: A los pesimistas les diría que no entienden de fútbol

(Corrige la guía)

San Sebastián, 4 mar (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, cree que su equipo tendrá opciones de remontar la eliminatoria ante el PSG si juega como lo hizo la primera hora en la capital francesa y señaló que los pesimistas que consideran que el conjunto donostiarra no tiene posibilidades de éxito "no entienden de fútbol".

"Siempre se dan sorpresas en depende qué eliminatoria y no tengo ninguna duda de que si el equipo mañana se comporta como sabe hacerlo, tendremos la oportunidad de sacar adelante esto", dijo Alguacil en la rueda de prensa oficial previa al partido de este martes.

El técnico vasco alabó a la plantilla de un PSG al que "si algo le sobran son buenos jugadores". "Evidentemente, Kylian Mbappé es único, pero si no juega él, lo hará otro casi igual de bueno", sostuvo.

"Tienen muchos registros, tanto en velocidad, como en técnica o calidad individual", añadió el entrenador realista, quien insistió en que para intentar dar la campanada su equipo tiene que ser capaz de "repetir la primera hora de allí". "Será lo que nos acerque a intentar darle la vuelta a esto", apostilló.

La Real afronta este encuentro en su peor momento físico y de juego de la temporada y Alguacil afirmó que "no es fácil, ya que se juntan muchos factores, como el mental o el físico, que te hacen no ser tan resolutivo como hace tres meses".

Sobre la novedad de Ander Barrenetxea en la lista de convocados, Alguacil destacó que "este es un partido en el que hay que agotar todas las balas. Si está convocado, es porque está para arrimar el hombro".

Arsen Zakharyan, quien tiene una pequeña lesión, se queda fuera "por precaución" y Alguacil comentó que al defensa Aritz Elustondo, pese a haber vuelto ya a los entrenamientos, "aún le queda" para poder volver a ser convocado.

También compareció Takefusa Kubo, una de las estrellas del conjunto txuri urdin, quien destacó que "el equipo necesita a todos los disponibles para competir contra uno de lo mejores equipos de Europa".

Una Real que no está acertada de cara a puerta, algo que resaltó el nipón: "La clave estará en acertar en los últimos tres cuartos de campo, ahí se verá la diferencia entre la Real que está bien y la que no".

Darle la vuelta a estos octavos de final de Liga de Campeones es complicado con un 2-0 adverso y, "aunque el partido de ida fue como fue", si la Real logra hacer un "gran partido" podrá ser capaz de remontar, añadió Kubo.

El japonés no escondió la ilusión por este encuentro: "La mayoría de los que estamos en la Real hemos soñado con un partido así y esperamos que este no sea el último de esta temporada".

Son varios los jugadores de la Real que no se encuentran en su mejor forma física, pero Kubo no quiso poner excusas, tampoco para sí mismo, ya que viene de no jugar en Sevilla, por lo que destacó que este martes tiene que dar su mejor versión. EFE

