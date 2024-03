Alcaraz remonta a un serio Nadal en el espectáculo de Las Vegas

Carlos Alcaraz se impuso (3-6, 6-4, 14-12) a Rafa Nadal este domingo en el 'The Netflix Slam' celebrado en Las Vegas, un espectáculo con acento español en el casino Mandalay Bay Resort que dejó la remontada del murciano ante una gran versión del balear. La plataforma de streaming estadounidense logró el show que pretendía gracias a un duelo de quilates entre los dos tenistas españoles. La leyenda vs el prodigio, con 12.000 espectadores en el estadio del casino y millones desde sus casas a través de Netflix. Un espectáculo a la americana que tanto Nadal como Alcaraz se tomaron bien en serio, demostrando que están en forma después de sus últimos percances físicos con vistas al torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada que arranca este lunes. Nadal saltó con todo a la atractiva pista negra de Las Vegas y dominó con su derecha haciendo correr al murciano. Así, el campeón de 22 'grandes' rompió de inicio y logró un colchón que no dejó escapar (3-0). Alcaraz no se acercó ni tuvo ni una opción de 'break', aunque hubo puntos e intercambios de calidad. El murciano, que fue de menos a más, entró más entonado al segundo acto y a Nadal no le sentó bien el parón. Alcaraz rompió el primer saque de su rival y empezó mandando en la segunda manga, salvando un apretado sexto juego donde Nadal tuvo cuatro bolas de 'break'. Sin duda, Nadal fue con todo en Las Vegas y su victoria fue rendir a buen nivel con golpes marca de la casa. El de Manacor, con ganas de tenis tras un 2023 en blanco y un 2024 que comenzó torcido en Brisbane, terminó rompiendo en el noveno juego, pero a continuación perdió el set al resto (6-4), llegando a un súper tie-break para decidir el ganador. El intercambio siguió parejo pero al final Alcaraz culminó su remontada a pesar de que Nadal salvó dos bolas de partido levantando al público. El cuarto partido entre ambos se lo quedó el de El Palmar, que puso el 2-2, aunque los dos querrán volver a verse en finales de ATP, de 'Grand Slam, en un 2024 que recién arrancó. Alcaraz, que hace dos semanas sufrió un esguince en su debut en Río de Janeiro, aspira a volver a la cima, recuperar el número uno del mundo y ganar torneos como hizo por última vez en Wimbledon. Mientras, la temporada es señalada para un Nadal que puede estar ante su último año de profesional. El de Manacor volvió a las pistas en Brisbane, pero una lesión le impidió estar en el Abierto de Australia. El balear superó el test de Las Vegas, pero el examen serio será Indian Wells, en busca de ritmo, victorias y buenas sensaciones con su cuerpo para disfrutar en las pistas.