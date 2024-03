Violeta Mangriñán se alegra del fichaje de Victoria Federica en 'El Desafío'

Después de dar a luz a su segunda hija, Gia, Violeta Mangriñán está retomando poco a poco su vida ante las cámaras y esta tarde se ha dejado ver en la alfombra roja de la inauguración del Festival de Málaga. Acompañada por su hermana, la influencer nos ha desvelado cómo están siendo las primeras semanas de vida de su hija. "Es muy cansado, pero es muy bonito, es muy complicado teniendo dos bebés" nos confesaba con total sinceridad, pero sí dejaba claro que "la segunda se vive distinto porque ya lo has vivido". En cuanto a cómo está la recién nacida, Violeta nos ha desvelado que "con reflujillo y aprendiendo a vivir en este mundo, estaba muy a gusto ahí dentro" y en cuanto a cómo lo está llevando con Fabio, nos ha asegurado que "se crean tensiones nuevas porque como con Gala, una noche sin dormir contestas de una manera, lo típico de unos padres que viven una paternidad de nuevo, en general yo creo que mejor que con Gala, ya lo hemos vivido y estamos más preparados. Fabio lo está haciendo mucho mejor ahora que con Gala, la experiencia ya la ha vivido". Le hemos preguntado por Isabel Pantoja, tras esa portada de la revista Lecturas en la que la volvemos a ver haciendo vida fuera de Cantora, y nos ha comentado que "me alegro muchísimo" por ella. Violeta solo tiene palabras buenas para la artista ya que "después de haber vivido la experiencia de 'Supervivientes', a mí me pareció una tía cojonuda, como es, una señora normal y corriente, súper cariñosa, dulce, a mí me ayudó un montón, conmigo se portó genial, me cuidó muchísimo". Además, nos ha recordado que "cuando estuve en su casa me trató..." y es que recordemos que tras el reality "celebramos su cumple en Cantora" y aunque "luego le han pasado cosas muy fuertes a nivel personal" asegura que sigue teniendo la misma imagen de ella, de hecho "me da pena" todo lo que le ha tocado vivir. Sobre Cantora, Violeta nos explicaba que es "una estancia normal, de campo, como la de mi abuela, es gente normal y hay problemas como en todas las casas, no puedo decirte nada malo", rompiendo así con la imagen que hay de la finca y de su encierro en ella. Por último, le preguntábamos por el fichaje de Victoria Federica en 'El Desafío' y la influencer nos aseguraba que "me alegro por Victoria" ya que "a mí me cae súper bien, es una tía estupenda" aunque "entiendo que a lo mejor es borde con la prensa".