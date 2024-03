Shehbaz Sharif regresa al poder en Pakistán tras su elección como nuevo primer ministro del país

Shehbaz Sharif ha sido elegido este domingo como nuevo primer ministro de Pakistán, en su retorno a un cargo que abandonó temporalmente en agosto del año pasado como parte de los preparativos de las polémicas elecciones generales de octubre. Sharif ha logrado 201 aprobados en la votación parlamentaria desarrollada este domingo en la Asamblea Nacional mientras que su rival y candidato del gran partido opositor del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), Omer Ayub Jan, solo ha conseguido 91 votos. El primer ministro es el presidente de la Liga Musulmana de Pakistán - Nawaz (LMP-N) que en realidad lidera su hermano y ex jefe del Gobierno Nawaz Sharif, de vuelta ya a primera línea política tras años de exilio en Reino Unido por un caso de corrupción del que acabó finalmente absuelto en noviembre del año pasado. La votación de este domingo ha tenido lugar tras una jornada de protestas multitudinarias en más de 30 ciudades del país, protagonizadas por los simpatizantes del PTI, el partido liderado por el ex primer ministro y gran líder opositor, Imran Jan, ahora mismo encarcelado por corrupción y abuso de poder. El partido opositor lleva semanas denunciando tanto el resultado de las elecciones como las restricciones a las que fueron sometidos sus candidatos en las semanas previas. El Constitucional, por ejemplo, determinó que tenían que presentarse como independientes al invalidar las primarias del partido, con la consiguiente desventaja en la votación del 8 de febero. Ello no impidió que el PTI fuera el partido que logró el mayor número de escaños en los comicios, pero las maniobras de coalición emprendidas por la LMP-N, comenzando por la obtención del respaldo del tercer partido más votado, el Partido del Pueblo de Pakistán que lidera el ex ministro de Exteriores y heredero de la gran dinastía política de los Bhutto, Bilawal, consiguieron que la Liga volviera al poder. Desde su cuenta oficial de la red X, el PTI ha atacado directamente a Nawaz Sharif, quien "ahora mismo debe estar pasando el peor momento de su vida". "Lo más elegante habría sido que aceptara su derrota, pero ha escogido pasar el resto de su vida en vergüenza (...) incluso Shebhaz Sharif se da cuenta de que en realidad tendría que ser el líder de la oposición", ha denunciado la formación. Durante la votación, los diputados del PTI han acompañado el proceso con grito de "Libertad" y "Preso 804", en referencia al encarcelado ex primer ministro, mientras exhibían carteles con el rostro del ex mandatario ante las cámaras, según las imágenes publicadas desde la cuenta oficial del partido. También este domingo el partido de Jan ha repetido sus primarias, en las que Gohar Alí Jan, considerado el representante del ex primer ministro, ha vuelto a ser elegido al frente de la formación. El abogado ha prometido que su partido no obstaculizará el proceso de consolidación del nuevo Gobierno paquistaní pero ha garantizado que proseguirá con las protestas. "No vamos a efectuar boicot alguno, pero vamos a enfrentarnos a esta gente", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn'.