Rusia destruye casi 180 drones ucranianos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de que su defensa aérea ha destruido en las últimas 24 horas casi 180 aviones no tripulados de las fuerzas ucranianas, casi cuarenta de ellos lanzados contra la península de Crimea. "Esta noche se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista utilizando 38 vehículos aéreos no tripulados del tipo de aviones contra objetivos de la península de Crimea. Todos los vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea", según el comunicado del Ministerio recogido por la agencia rusa TASS. Previamente, autoridades locales de la península habían constatado explosiones alrededor de Feodosia, una ciudad costera en el sureste de Crimea. Tras las intercepciones, las autoridades rusas cerraron temporalmente al tráfico rodado el puente de Crimea que cruza el estrecho de Kerch. El puente se encuentra a unos 110 kilómetros al este de Feodosia. Poco después, el Ministerio de Defensa ha informado de la destrucción de otros 143 drones ucranianos en varios ataques efectuados por fuerzas rusas en las regiones ucranianas de Sumy, Járkov y Jersón. "La aviación operacional-táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron un almacén de municiones de aviación, así como la mano de obra y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 106 distritos de estas regiones", de acuerdo con un segundo comunicado, recogido esta vez por Interfax. Por otro lado, las autoridades ucranianas han elevado a una decena los fallecidos en un ataque aéreo ruso contra la ciudad de Odesa, en el sur del país, entre ellos una madre y su bebé, que fueron sacados sin vida de un bloque en ruinas. Con la muerte del bebé, de solo meses de edad, el número de niños muertos en el ataque ocurrido en las primeras horas del sábado asciende ahora a tres, según ha denunciado el gobernador regional ucraniano Oleh Kiper.