Rui Silva: "Es un paradón de Oblak; la parada de la jornada"

Madrid, 3 mar (EFE).- Rui Silva, portero del Betis, consideró este domingo, tras la derrota por 2-1 contra el Atlético de Madrid, que la intervención de Jan Oblak a un tiro del argentino Guido Rodríguez es la "parada de la jornada" que "salvó" al conjunto rojiblanco.

"Un paradón y un grandísimo portero", destacó el guardameta portugués del equipo verdiblanco en declaraciones a 'Movistar', donde admitió: "No salimos bien. Nos costó mucho entrar en el partido, con muchos errores, poca precisión, muchos pases que fallamos y contra estos equipos, con la calidad que tienen, te marcan la diferencia".

"Nos pusimos muy pronto en desventaja y entonces es más complicado contra un equipo que está acostumbrado a ganar y que todavía no ha perdido en casa. Sabíamos las dificultades, pero intentamos mejorar en el descanso. Los cambios nos han ayudado y creo que fue una segunda parte muy completa, conseguimos el gol y lo intentamos hasta el final. No ha podido ser. Hay que destacar este compromiso y solidaridad de la segunda parte y corregir la primera", expuso.

"Al final (en la segunda parte), conseguimos tener con Guido más balón. Ellos también no nos apretaron tanto. Es normal porque habían jugado el jueves y el cansancio se nota un poco más. Nos ayudó Guido con el balón poder tener más llegadas", apuntó.

Antes, Rui Silva paró un penalti a Morata. "Intento estudiar, hacer mi análisis, prepararme para conseguir pararlos. Es verdad que el último penalti adiviné el lado y no lo he parado. Se trabaja el penalti para coger confianza. El penalti lo cometo yo y he podido ayudar al equipo también", valoró. EFE

id-jl/og