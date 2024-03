Peleteiro: "Me retiraron hace catorce meses, incluso más, pero la Peleteiro ha vuelto"

Glasgow, 3 mar (EFE).- La española Ana Peleteiro, que conquistó en el Emirates Arena de Glasgow la medalla de bronce mundial de triple salto en pista cubierta, declaró que este triunfo es el resultado de "mucho esfuerzo" y se reivindicó diciendo que hace "catorce meses, incluso más", cuando fue madre, la retiraron, pero ha vuelto por la puerta grande.

Peleteiro, con una marca de 14.75 metros, fue tercera de la final de triple salto, en la que se proclamó campeona la atleta de Dominica Thea Lafond y fue subcampeona la joven cubana Leyanis Pérez Hernández. Esos 14.75 fueron su mejor salto desde la final olímpica de Tokio, en la que ganó el bronce con 14.87, y su segundo mejor registro personal.

"Sabemos los objetivos este año pero las oportunidades se pintan calvas y hay que aprovecharlas. Sé lo que soy, lo que valgo y trabajo posiblemente más que nadie, al menos desde mi percepción. Me esfuerzo a lo máximo. Nada se regala en la vida y esto es el resultado de mucho esfuerzo. Me retiraron hace catorce meses, incluso más, pero la Peleteiro está de vuelta", dijo la atleta gallega, tras ganar en el Emirates Arena esa medalla de bronce.

"El triple salto está en uno de los mejores momentos y tenía que aprovechar que no estuviera Yulimar Rojas aunque Thea Lafondo y Leyanis Pérez sabía que que podían saltar mucho. Mi objetivo es estar cerca de los quince metros, objetivo a cumplir este verano", confesó.

La atleta española compitió con un dorsal en el que se leyó el nombre 'Peleteiro-Compaoré', el apellido de su marido, el también atleta francés Benjamin Compaoré.

"Es mi equipo ahora. Me gusta llevar el mismo nombre que mi hijo, mi marido y mi padre. Somos una familia. Mi madre está desbancada (ríe). Esto es un gesto de amor a mi familia política porque nos ayudan a conciliar. Tengo una hija pero también tres hijastras y mis suegros son un pilar fundamental en mi vida. Es una muestra de cariño hacía ellos", manifestó.

Peleteiro, que entre el Mundial de Belgrado de pista cubierta en marzo de 2022 y junio de 2023 estuvo sin competir debido al embarazo y la posterior recuperación, dijo ser "otra persona".

"El verano se viene fuerte. Yo solo pido salud siempre, lo demás lo pongo yo. Es mi frase este año. Aquí llegué sabiendo que esta pista me quiere y el público me apoya. Sabía que estaba en muy buena forma. Hay parámetros en fuerza e intensidad que dicen que mucho la tienes que cagar para no saltar mucho", manifestó.

"Hay atletas madres que han sido ejemplos para mi porque recién paridas tras la cesárea lo veía negro. Cogí fuerzas y me dije que si ellas lo habían hecho yo también. Queda mucho Peleteiro. Lo que sí se me ha quitado son las ganas de no ser madre otra vez por un largo tiempo", señaló la atleta gallega, que aseguró que a las competiciones a ella la gusta llegar de "incógnito".

"Nadie contaba conmigo pero me gusta verlo en las caras. Me gusta llegar camuflada. El verano será diferente y tengo que seguir. Quiero que esto sea un trampolín y no se me suba a la cabeza, que no va a pasar. Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de París y esto un pasito más para conquistar los siguientes objetivos, aunque está el Europeo de Roma y quiero el oro", confesó.

Ana Peleteiro subrayó que, a sus 28 años, lo que le queda en su carrera son alcanzar los quince metros. "Pienso en ello pero paso a paso", añadió.

"Hay que hacer un pasito más, no estoy aún ahí. Iván Pedroso (entrenador) me dice que sí pero me falta un poco de trabajo. Cuando en los siguientes entrenamientos esté cansada, me dé pereza, me quiera rendir o me quiera comer ese donut que no me debo comer pensaré en ello, porque en los Juegos no me voy a comer nada", finalizó. EFE

drl/jpd