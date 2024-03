Palou: "Con la F1 ya lo intenté y ahora quiero ganar las 500 millas y más campeonatos"

Nacho García

Indianápolis (EE.UU.), 3 mar (EFE).- El español Álex Palou, campeón de la IndyCar en la última temporada, aseguró en una entrevista con EFE que en el pasado tuvo la tentación de competir en la Fórmula 1, pero que ya es una página pasada y que su objetivo es ganar más campeonatos en su actual categoría.

"Todo el mundo sabe que lo intenté, lo dimos todo para entrar, obviamente no es fácil y sólo hay 20 puestos. No se dio la oportunidad, aprendí muchísimo, la puerta no está cerrada del todo pero sí medio cerrada", dijo Palou.

"Es la máxima categoría a la que un piloto de carreras puede aspirar, y es el máximo aliciente que alguien puede tener, pero estoy centrado con Indycar en Estados Unidos, en intentar ganar las 500 Millas y más campeonatos", agregó a EFE.

La gran novedad esta temporada para Palou no está en los circuitos, sino en casa, y es que ha sido padre de una niña por primera vez el pasado mes de diciembre.

P: El gran cambio lo ha tenido en casa.

R: Sí, ese cambio ha sido grande. No podría estar más contento, por todo el tiempo que pude pasar con ella. Tuvimos suerte con el planning, tener tiempo en casa, con la familia… Aún tiene dos meses y medio pero ya estamos más adaptados.

P: Lo que más ilusión le hará será subirla al podio.

R: Sí, está claro. Aquí se hace mucho, así que ojalá tengamos muchas oportunidades de poder subir con ella. Lo que más ilusión creo que me hará es cuando se empiece a enterar de lo que son las carreras y de que los cochecitos es lo mío, que ese que va por allí es el de papá.

P: ¿Cómo está compaginando sus responsabilidades como padre sin que afecten al rendimiento sobre el monoplaza?

R: Obviamente duermo menos, no es ningún secreto. Y estoy más ocupado. Pero tengo un trabajo que me permite organizarme y lo único que tengo que hacer es prepararme físicamente y las reuniones que vayan surgiendo con el equipo. No tengo un horario estricto. Ya hemos cogido ritmo.

P: Su otro niño, el monoplaza, ¿cambia respecto al año pasado?

R: Ha habido cambios para mejorar un poco el peso, las distribuciones para ver cómo haremos el ‘set-up’ y como evoluciona el balance. Está previsto pasar al sistema híbrido, puede que a mitad del año lo tengamos.

P: El calendario de esta temporada cambia. Circuitos al inicio y óvalos al final. ¿Le perjudica?

R: Hemos ido mejorando en oval, en 2023 hicimos dos podios, en ninguno terminamos fuera de los diez primeros. Pero aún no hemos ganado ninguna carrera. Obviamente es el punto más débil. Va a ser más difícil, más aún dejándolos para el final, significa que tenemos que hacer todo el trabajo al principio. Es algo más mío que del equipo o del coche.

P: ¿Este cambio de calendario pone a Josef Newgarden como favorito?

R: Lo demostró en los últimos años. Su peor año fue 2023 y fue quinto. Es uno de los rivales más importantes. El año pasado ganó todas las carreras de oval, así que si le han puesto tres o cuatro más, lo hacen aún más fuerte. Ahora en Indycar cualquiera puede ganar el campeonato. Scott Dixon apretó muchísimo el año pasado. McLaughlin en Peske, terminó tercero.

P: ¿A Pato O’Ward se le debe considerar para el título?

R: Sí, por todo, tiene un equipo alrededor que ha ido escalando y cogiendo nivel. Está dentro de los grandes, él también. El año pasado tuvieron mala suerte en algunas carreras en las que todo les salió mal. Pero al final fue de los que más podios lograron. Es un buen rival, te lo pasas bien porque los dos vamos al límite pero respetamos hasta el último centímetro.

P: No terminar en Laguna Seca, con lo bien que se le da ese circuito, es una faena.

R: Sí, siempre tuvimos buenos resultados allí, siempre en el podio. Las sensaciones no serán las mismas, llegaremos allí con ocho carreras nada más, pero me alegra que siga en el campeonato, es uno de los mejores circuitos.

P: El año pasado me dijo que prefería ganar las 500 millas antes que el campeonato. ¿Sigue siendo prioridad?

R: Siempre está en la prioridad, pero cada año nos pasan muchas cosas. Nos habíamos preparado bien, teníamos uno de los mejores coches, estábamos haciendo todo más o menos bien, y no pudo ser. No pongo todo mi foco ahí porque aunque lo hagamos bien, puede haber meteoritos que no podemos controlar…

P: Llámelo meteorito o llámelo Rinus Veekay…

R: (Risas) sí, otro piloto. Si no lo podemos controlar tampoco quiero hundirme, y menos siendo la sexta carrera. Lo tengo como objetivo, es nuestro evento más grande, para mucha gente es incluso más importante que el campeonato. Para mí personalmente no, pero quiero ganar las 500, es lo que nos falta, sé que estamos cerca.

P: Esa famosa frase de 'lo difícil que es ser profeta en su tierra', encaja a la perfección con usted. ¿Qué tiene que hacer para que en España valoren lo que está consiguiendo?

R: Estaría bien, sí, obviamente. Más que nada por mi familia. A mi abuelo le hace ilusión ver en la prensa algo nuestro. Creo que no va a mejorar, porque ya hemos ganado dos campeonatos, luchado por las 500 millas, hice 'pole' en las 500… son cosas que podrían haber dado un poco más de bola. EFE

