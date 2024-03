Nuria Fergó no estaría dispuesta a interpretar a Isabel Pantoja en un biopic

Disfrutando de un momento muy especial, Nuria Fergó aparecía este viernes en la alfombra roja de la inauguración del Festival de Málaga con un impresionante vestido con capa y luciendo una sonrisa de oreja a oreja. La artista, que está saboreando una etapa súper dulce en su vida, tanto a nivel personal como profesional, atendió a los medios de comunicación y esto fue lo que nos dijo. "Estamos aquí celebrando el cine en buena tierra, así que genial, muy contenta de estar en mi casa" explicaba la cantante que, tras publicar su último disco, tiene entre manos otro proyecto sorprendente: "Lo que viene, lo que viene es muy bueno. No, que ya os contaré, pero nada, el disco ya lo saqué, estoy haciendo mis conciertos de mariachi, estoy siendo colaboradora en un programa de televisión y ahora viene otro proyecto que en breve os anunciaré". Nuria protagonizó un momento de lo más surrealista al preguntarle si estaría dispuesta a protagonizar un biopic de alguna artista española, a lo que nos confesaba que sí: "Uy, de cualquiera grande, con carácter". Sin embargo, cuando le decíamos que si haría de Isabel Pantoja... nos contestaba rotunda: "Uy, no, lo siento". Ella misma se reía ante las cámaras al darse cuenta que había respondido muy tajantemente que "no" interpretaría a Isabel Pantoja y explicaba porqué: "Lo sé, me ha salido del alma, yo admiro a la Jurado, a la Dúrcal, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Y la Pantoja es una gran artista, pero yo he seguido más a otras artistas". Risueña y dejando claro que no lo había dicho con ninguna maldad, la artista reflexionaba sobre lo ocurrido y era consciente de que su contestación iba a dar mucho que hablar: "¡Ay! esto va a salir mañana en todos los zappings".