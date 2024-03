Morata: "He podido hacer bastantes más goles"

Madrid, 3 mar (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, dijo tras la victoria por 2-1 contra el Betis que ha podido "hacer bastantes más goles" esta temporada, en la que ya suma 20, tras poner fin a su sequía anotadora en el partido de este domingo, del que destacó que "claro" que su equipo necesitaba el triunfo.

"He podido hacer bastantes más. El aspecto personal, al final, no vale de nada. Esto es un juego de equipo y lo que queremos es mejorar fuera de casa, que es lo que nos está fallando este año", explicó en declaraciones a 'Movistar' al término del choque.

Ya auguró Diego Simeone que iba a marcar un gol ante el Betis. "Al final, le agradezco mucho. Es confianza que me da. He tenido la oportunidad también de meter otro penalti, lo ha hecho bien el portero y es lo que hay. En la vida hay que seguir para adelante, no vale de nada lamentarse", apuntó Morata, que era el primer lanzador seleccionado para este duelo y después iba Memphis Depay. "Lo adivinó bien y ya está", dijo de la pena máxima.

Morata explicó que "tiene que ser difícil también ser línea" cuando está él sobre el campo, "porque todas son dudosas". "Hay muchas que no son, pero las pitan para protegerse. Cómo está el VAR, aciertas seguro y luego les corrigen", repasó.

El delantero apuntó que "claro" que necesitaba su equipo el triunfo de este domingo. "Hemos jugado contra un gran equipo, que juega bien al fútbol. Obviamente, no es fácil. Hemos hecho un buen primer tiempo, ellos se han metido en el partido. Pero conseguimos los tres puntos. Hay que agarrarse a eso, ser positivo, y mejorar fuera de casa", declaró.

El Atlético entró al partido con intensidad. "Es lo que tratamos de hacer siempre. Intentamos darlo todo siempre. Hay veces que sale mejor, otras que no salen las cosas. Todos queremos ganar. Vamos a necesitar estar todos juntos para lo que queda. Tenemos una oportunidad en la Champions importante en nuestro estadio y ellos seguro que están a la altura de las grandes noches como siempre están", afirmó. EFE

