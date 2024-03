Moioli: "Ha sido increíble; pero estoy súper orgullosa de esta victoria, me la merecía

Sierra Nevada (Granada), 3 mar (EFE).- La italiana Michela Moioli -campeona olímpica de la disciplina en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur)-, que este domingo ganó la segunda de las dos pruebas de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard disputadas este fin de semana en Sierra Nevada (Granada), declaró a EFE en la citada estación andaluza que fue una victoria "increíble", pero que está 'súper orgullosa' de la misma, porque se "la merecía".

Moioli, de 28 años, que en los pasados Juegos Olímpicos de Pekín 2022 ganó plata en la prueba por equipos logró este domingo su decimoctava victoria en la Copa del Mundo, competición que ha ganado en tres ocasiones. Lo hizo no exenta de suerte, ya que, poco antes de meta se chocaron -y se fueron al suelo- la británica Charlotte Bankes y la francesa Chloe Trespeuch; que lidera la general de la competición con 490 puntos, 86 más que ella.

"Ha sido increíble, porque pensaba que iba a acabar tercera; pero a veces, la suerte también influye. Estoy contenta, por ganar, pero también porque Chloe (Trespeuch) y Charlotte (Bankes) están bien", comentó a Efe, en la zona de meta de la Loma de Dilar, la campeona olímpica italiana.

"Estoy 'súper orgullosa' de esta victoria, porque me la merecía. Ya hace seis años de mi oro olímpico, pero queda claro que ganar no se me ha olvidado", afirmó Moioli este domingo en Sierra Nevada. EFE

arh/og