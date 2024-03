Miles de personas se manifiestan en varios puntos de Israel por un alto el fuego y la liberación de rehenes

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado por la noche en las calles en distintas ciudades israelíes contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y para exigir un alto el fuego y la liberación de los rehenes que continúan retenidos a manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la ofensiva lanzada contra Israel el pasado 7 de octubre. En Tel Aviv, cientos de personas se han congregado responsabilizando a Netanyahu de la situación en Gaza y coreando consignas en favor de la celebración inmediata de elecciones en el país. "¡Elecciones ya!" o "¡Tú eres la cabeza, tú tienes la culpa!", son algunos de las reclamas que se han escuchado en las calles de esta ciudad durante la protesta, según han informado medios locales. A lo largo del sábado, también ha habido protestas y manifestaciones en otros puntos del país como Haifa y Beersheba. Asimismo, al igual que fines de semana anteriores, un grupo de personas se ha congregado también en la localidad de Cesarea, frente a la residencia de Netanyahu, cuya popularidad ha ido cayendo desde la reanudación del conflicto armado en la región. Por su parte, en Jerusalén han concluido la protesta convocada por familiares de los rehenes, en la que han participado más de 15.000 personas que han llegado a la ciudad, después de comenzar el miércoles en el kibbutz de Reim su "Marcha por la Unidad", para reclamar esta noche la puesta en libertad de sus seres queridos. A los familiares de los rehenes se han unido rostros conocidos de la política israelí como el líder de la oposición y ex primer ministro Yair Lapid, quien ha denunciado la incapacidad del gabinete de guerra liderado por Benjamin Netanyahu para lograr la liberación de los 134 rehenes que se encuentran en Gaza. "Nos preguntan si estamos haciendo lo suficiente, y la respuesta es no", ha declarado al diario 'Times of Israel'. "Este país no puede vivir con la idea de que no van a regresar. No cabe otra posibilidad. Y si hay que marchar, se marcha, y si hay que gritar, se grita", ha sentenciado. Tras casi cinco meses, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza el 7 de octubre, han fallecido un total de 30.320 personas y 71.533 más han resultado heridas, según las últimas cifras oficiales de las autoridades gazatíes.