Malasia abre la puerta a la reanudación de la búsqueda del MH370 diez años después del siniestro

El ministro de Transportes de Malasia, Anthony Loke Siew Fook, ha asegurado que su gobierno está dispuesto a discutir la posible reanudación de la búsqueda de los restos del vuelo MH370, desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo en algún lugar del golfo de Tailandia. En este sentido, Loke ha anunciado que ha dado instrucciones a su ministerio para reanudar conversaciones con la empresa estadounidense Ocean Infinity, especializada en cartografiar el fondo marino, sobre una última propuesta para volver a buscar el avión. No obstante, el ministro ha matizado que el Gobierno malasio solo considerará su participación directa en una nueva operación de búsqueda cuando existan pruebas creíbles del posible paradero de los restos del aparato, según declaró en rueda de prensa recogida por el portal Free Malaysia Today, con motivo de la reunión con familiares en la conmemoración del décimo aniversario del incidente, el 8 de marzo de 2014. "Prometo que haré todo lo posible para obtener la aprobación del Gabinete, firmar el acuerdo con Ocean Infinity para reiniciar la investigación y la búsqueda lo antes posible, dependiendo del resultado de la reunión", ha asegurado el ministro. El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que la aeronave se saliera de su ruta, si bien no apunta quién sería el responsable de esa manipulación. Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.