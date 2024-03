Leyanis Pérez: "Estoy contenta aunque no es la medalla que venía buscando"

Glasgow, 3 mar (EFE).- La cubana Leyanis Pérez Hernández, subcampeona del mundo de pista cubierta en triple salto en Glasgow, dijo a EFE estar "contenta" con el resultado obtenido aunque "no es la medalla que venía buscando" ya que defendía la corona de campeona lograda hace dos años en Belgrado.

La joven atleta de Pinar del Río, de 22 años y 1,84 metros de altura, demostró en Glasgow su progresión a nivel internacional con otro nuevo podio, esta vez bajo techo, tras el bronce del pasado Mundial al aire libre de Budapest, en el que fue tercera compitiendo en la final con Yulimar Rojas y Maryna Bej-Romanchuk.

Leyanis Pérez llegó a Glasgow con la mejor marca de la temporada (14.86) de las dieciséis finalistas en competición y se marcha de la ciudad escocesa con una plata y marca personal, solo superada por la atleta de Dominica, Thea Lafond (15.01).

"Estoy muy contenta aunque no es la medalla que venía buscando. Vine como la favorita pero se ganó con 15.01 y yo nunca en mi vida salté eso. Estoy contenta porque mejoré la actuación de Belgrado y estoy satisfecha de salir con medalla, ya que mejoré mi marca bajo techo", dijo a EFE Leyanis, en la zona mixta del Emirates Arena.

"En los Juegos Olímpicos de París pienso que puedo llegar a los quince metros por fin y espero que haya muchas sorpresas", confesó.

La otra cubana en competición, Liadagmis Povea, causó baja unos minutos antes de empezar la final y no saltó.

"Me enteré que Liadagmis no competía aquí. No sabía que estaba lesionada o lo que le ha pasado. Estamos en el mismo hotel pero en habitaciones separadas. Somos de diferentes entrenadores y por eso mantenemos la distancia", concluyó. EFE

drl/jpd