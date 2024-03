Kira Miró y Salva Reina derrochan complicidad en el Festival de Málaga

Su amor traspasó la pantalla después de rodar 'Todos lo hacen bien' y fue en el Festival de cine de Málaga donde la actriz hizo oficial su relación con él... Kira Miró y Salva Reina fueron catalogados como "la nueva pareja del cine español", pero sin embargo, han sido muy pocos los detalles que han trascendido de su relación sentimental durante todos estos meses. Este viernes, la pareja acudió un año más al Festival de Málaga, un lugar que les trae muy buenos recuerdos y pudimos hablar con ellos sobre su amor... y lo cierto es que no nos cabe ninguna duda de que siguen igual de enamorados como el primer día. Mientras que Kira atendía a los medios de comunicación, su pareja aparecía por detrás y le decía: "Tú sí que estás guapa", lo que dejaba boquiabiertos a los reporteros y ella, sonrojada, solamente comentaba: "Aquí lo has visto, mira el bolso que llevo (en forma de corazón)". Un bolso que refleja muy bien el momento que vive, locamente enamorada, aunque nos confesaba que "no, no me lo ha regalado él" y explicaba que lo que más le ha enamorado de él ha sido "todo, su sentido del humor y su bondad y todo". Según la actriz, están viviendo "un momento maravilloso, seguimos igual", que están exprimiendo al máximo: "Hemos hecho la cuarta película juntos ahora, se llama 'Quién es quién', y ha sido maravilloso rodar con él porque es fácil como compañero dentro y fuera de plató". Kira está encantada de poder trabajar con él porque "lo bueno es que todo fluye" ya que "nos apoyamos mucho, compartimos todo" y, avergonzada de hablar de su vida sentimental, tiraba de humor para que Salva acudiese a su rescate: "¡Salva!, sálvame". En cuanto a una posible boda, Kira respondía tajante: "Habrá que preguntárselo a él" y aprovechábamos que Salva volvía ante las cámaras para preguntárselo a él y nos confesaba que "ese es un tema muy bueno, ¡el anillo pa' cuándo! pero, ¿quién te dice a ti que no ha llegado ya?". Eso sí, la actriz aseguraba que el día que se comprometan lo compartirá con todos sus seguidores: "No, secreto, no, si lo hago os enteraréis".