Israel no acudirá a las negociaciones de El Cairo al no precisar Hamás la situación de los rehenes

Israel no enviará finalmente una delegación a las conversaciones que comenzarán este domingo en El Cairo (Egipto) entre Hamás, Estados Unidos y Qatar para facilitar un posible alto el fuego en Gaza tras denunciar que el movimiento islamista palestino no ha actualizado su lista de rehenes israelíes ni con su número actual ni con su estado, como pedían las autoridades israelíes. La ausencia de Israel ha sido confirmada por una fuente oficial del país, bajo condición de anonimato, al diario 'Times of Israel'. "Dada la respuesta poco satisfactoria de Hamás, Israel no enviará hoy una delegación a El Cairo", ha zanjado esta fuente. Israel, añade, sigue sin recibir ni la lista actualizada de rehenes -- las fuerzas de seguridad israelíes calculan que 134 personas siguen en poder de la milicias desde el ataque palestino del 7 de octubre -- ni el número de prisioneros palestinos que el Gobierno israelí debe liberar a cambio de los mismos. Fuentes de Hamás confirmaron en las últimas horas la existencia de esta petición israelí pero avanzaron, tal y como hizo saber un alto responsable bajo anonimato de la organización, que dar a conocer esta clase de detalles "costará un alto precio", según declaró al diario 'Al Araby Al Jadeed' este domingo.