Francia asegura que "no hay conflicto franco-alemán" pese a las diferencias de ambos países respecto a Ucrania

Las autoridades francesas han asegurado este sábado que no existe ruptura alguna en las relaciones entre Francia y Alemania, aunque cuenten con posturas discrepantes en lo que al apoyo a Ucrania respecta. "No hay conflicto franco-alemán, estamos de acuerdo en el 80 por ciento de las cuestiones", ha explicado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, en una entrevista con el diario 'Le Monde' recogida por dpa. Asimismo, Séjourné ha defendido que "hay voluntad de dialogar" y ha revelado que ha mantenido conversaciones con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, con la que tiene previsto reunirse el próximo martes en París. El ministro ha denunciado en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que es Rusia quien "está hoy alimentadno la escalada" y ha recordado que "son los rusos quienes atacan a Ucrania" y quienes "ponen en peligro la seguridad de Europa". A este respecto, Séjourné ha agregado que el objetivo del Ejecutivo francés no es otro que "derrotar a Rusia, sin hacer la guerra contra Rusia". "Francia debe estar en el lado correcto de la historia. Nuestro apoyo a Ucrania es esencial para garantizar la seguridad de los franceses", ha sentenciado el responsable de la diplomacia francesa. Dos años después de la invasión de Rusia sobre Ucrania, Kiev depende en gran medida del apoyo de sus aliados occidentales y, consciente de ello, ha pedido en reiteradas ocasiones más armas y que sean más pesadas para hacer frente a Moscú. Francia y Alemania son apoyos clave de Ucrania en este contexto, sin embargo, mientras el canciller alemán, Olaf Scholz, ha descartado la entrega de misiles de crucero Taurus, Francia ya ha puesto a disposición de Kiev misiles SCALP, que son similares, y dice que le seguirán más. En la misma línea, el presidente galo, Emmanuel Macron, ha transmitido a distintos líderes europeos que no descartaría el despliegue de tropas terrestres occidentales en Ucrania