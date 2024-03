El SNP escocés baraja retirar a sus diputados de Londres

Destacadas voces dentro del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés), han advertido de que se están planteando retirar a sus diputados en el Parlamento británico ante lo que consideran un desprecio por no haber podido votar una moción presentada el pasado lunes para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza. El presidente de la Cámara de los Comunes, el laborista Lindsay Hoyle, aceptó tramitar la propuesta del SNP, pero solo después de aprobar una enmienda del Partido Laborista que eliminaba las partes más controvertidas del texto. Hoyle se ha disculpado por su decisión, pero en un nuevo trámite la Cámara ha rechazado debatir la propuesta escocesa. El 'número dos' del SNP, Keith Brown, ha publicado este domingo en el 'The Sunday National' una columna en la que resalta que "la tradición por la que Westminster aparta, margina o reprime a Escocia no es nueva". "Parece que tendremos que examinar si es correcto dar legitimidad a una institución decidida a negar la democracia en Escocia", ha advertido. "Algunos han creído durante años que Escocia debe retirarse de Westminster, mientras otros piensan que es necesario estar para dar voz a Escocia, para defender los intereses de Escocia. Solía estar de acuerdo con esto último, pero cuando una institución puede ser tan fácilmente manipulada para bloquear a los representantes de Escocia, es una cuestión que debe revisarse, desde mi punto de vista", ha argumentado. Brown ha señalado abiertamente al Partido Laborista, favorito en las encuestas para relevar al Partido Conservador en el Gobierno, aunque ha reconocido "unas cuantas" excepciones honrosas.